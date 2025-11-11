https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/almanyada-siyasetcilere-suikast-planlayan-kisi-yakalandi-1100906073.html

Almanya’da siyasetçilere suikast planlayan kişi yakalandı

Aralarında eski başbakanlar Merkel ve Scholz’un da bulunduğu siyasetçilere yönelik suikast çağrıları yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Martin S.’nin 20 kişilik bir hedef listesi paylaştığı belirtildi.

Almanya Federal Savcılığı’nın açıklamasına göre, kimliği ‘Martin S.’ olarak açıklanan Alman-Polonyalı şüpheli, pazartesi akşamı ülkenin batısındaki Dortmund kentinde yakalandı.Soruşturmaya yakın bir kaynak, zanlının tek başına hareket ettiğini, ‘komplo teorisyeni Reichsbürger hareketiyle bağlantılı olduğunu’ ve ‘hedef listesinde Merkel ile Scholz’un da bulunduğunu’ söyledi.Kripto parayla ‘öldürme ödülleri’Federal Savcılık, şüphelinin haziran ayından bu yana kamu görevlileri ve siyasetçilere yönelik saldırı çağrıları yaptığını, patlayıcı yapımına ilişkin talimatlar paylaştığını ve kripto para üzerinden ‘öldürme ödülleri’ için bağış istediğini belirtti.Savcılara göre zanlı ayrıca ‘kendi adına verilmiş ölüm cezaları’ yayımladı ve ‘muhtemel kurbanların kişisel bilgilerini’ paylaştı.‘Suikast Politikası’ adlı internet sitesiMartin S. hakkında ‘terörizmi finanse etmek’ ve ‘devleti tehlikeye atacak şekilde şiddete teşvik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Şüpheli, salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Der Spiegel’in haberine göre 49 yaşındaki şüpheli, ‘Suikast Politikası’ adını verdiği internet sitesinde hakim ve savcıların da yer aldığı 20 kişilik bir hedef listesi paylaştı.Site, koronavirüs salgınıyla ilgili komplo teorilerinin de bulunduğu aşırı sağcı içeriklerle doluydu.‘Reichsbürger’ komplo hareketiAlman makamları son yıllarda ‘Reichsbürger’ adlı komplo hareketine karşı önlemlerini artırmış durumda.2022 yılında, aralarında eski bir milletvekili ve askerlerin de bulunduğu bir grup, parlamentoya saldırı düzenleyip hükümeti devirmeyi ve aristokrat iş insanı Prens Heinrich XIII Reuss'u devlet başkanı yapmayı planladıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

