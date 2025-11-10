https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abdde-40-gunluk-hukumet-krizi-sona-eriyor-bitcoin-ve-altinda-piyasayi-neler-bekliyor-1100867016.html
ABD’de 40 günlük hükümet krizi sona eriyor: Bitcoin ve altında piyasayı neler bekliyor?
ABD hükümeti, 40 gün süren kapanma krizinin ardından yeniden açılacak. Gelişme, kripto fiyatlarında sert yükseliş, altın piyasasında rekor artış yarattı. Peki, piyasayı neler bekliyor?
ABD Kongresi, 40 gündür süren hükümet kapanmasını sonlandırmak üzere iki partili geçici bütçe anlaşmasına vardı. Senato, hükümetin Ocak 2026 sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak yasa tasarısını 60’a 40 oyla kabul etti. Şimdi gözler, tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçerek Başkan Donald Trump’ın imzasına kalmış durumda. Trump, sürece ilişkin “Çok yaklaştığımızı düşünüyorum, kapanmayı sona erdirmeye çok yakınız” ifadelerini kullandı.Milyonlarca kişiyi etkileyen kapanmaHükümetin kapanmasıyla yüz binlerce kamu çalışanı ücretsiz izne ayrılmış, sosyal yardımlar durdurulmuştu.Hava trafik kontrolörlerinin maaş alamaması nedeniyle binlerce uçuş iptal edilmiş, bazı devlet kurumlarında temel hizmetler dahi sekteye uğramıştı.1981’den bu yana yaşanan kapanmalar arasında bu son kriz, ABD tarihinin en uzunu olarak kayıtlara geçti.ABD'de hükümet ne zaman açılacak?ABD hükümeti henüz resmen açılmadı, ancak bu cuma gününe kadar sürecin tamamlanması bekleniyor. Senato’daki oylama tamamlandı ve geçici bütçe tasarısı kabul edildi. Şimdi süreç şu şekilde ilerliyor 👇Kripto piyasasında sert yükselişKapanmanın sona ereceği haberleri, kripto para piyasalarında güçlü bir toparlanma yarattı.Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4 yükselerek 106 bin dolar, Ethereum ise yüzde 5 artışla 3 bin 500 dolar seviyesini aştı. XRP yüzde 11, Solana ve Cardano yüzde 4, Chainlink yüzde 6 değer kazandı. Toplam kripto para piyasa değeri 3.56 trilyon dolara çıktı.Presto Research Başkanı Peter Chung, gelişmenin “piyasalardaki belirsizliği azalttığını” belirterek şunları söyledi:Trump’tan ekonomiyi canlandırma hamlesiBaşkan Donald Trump, kapanma sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için gümrük gelirlerinden 2 bin dolarlık ödeme planı önerdi.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksek gelirli kişiler hariç herkes 2 bin dolarlık temettü alacak” dedi. Uzmanlara göre bu adım, risk iştahını artırarak kripto piyasalarını daha da canlandırabilir.Fed politikası yeniden gündemdeBTSE COO’su Jeff Mei, hükümetin yeniden açılmasının sadece piyasalar açısından değil, Fed politikaları için de kritik olduğunu vurguladı:“Kapanma yüzünden veri akışı durmuştu. Şimdi ekonomiyi canlandıracak yeni adımlar bekleniyor.”Altın da rekor tazelediAltının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 740 bin TL’ye yükseldi.Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre altın, günü yüzde 2,1 artışla kapattı.Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nadir Döviz öne çıktı.Uzmanlara göre, hükümetin açılmasıyla birlikte likidite akışının artması ve küresel belirsizliğin azalması, hem kripto varlıklarda hem de değerli metallerde yükseliş trendini destekliyor.
Selin Uludağ
Selin Uludağ
ABD’de 40 günlük hükümet krizi sona eriyor: Bitcoin ve altında piyasayı neler bekliyor?
ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanması sona ermek üzere. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 günlük çıkmazı bitirecek geçici bütçede uzlaştı. Bu gelişme, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, gözler bitcoin (BTC) ve altına çevrildi. Peki, piyasayı neler bekliyor? ABD'de hükümet ne zaman açılacak? Sputnik'in derlenmesinde.
ABD Kongresi, 40 gündür süren hükümet kapanmasını sonlandırmak üzere iki partili geçici bütçe anlaşmasına vardı. Senato, hükümetin Ocak 2026 sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak yasa tasarısını 60’a 40 oyla kabul etti. Şimdi gözler, tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçerek Başkan Donald Trump’ın imzasına kalmış durumda.
Trump, sürece ilişkin “Çok yaklaştığımızı düşünüyorum, kapanmayı sona erdirmeye çok yakınız” ifadelerini kullandı.
Milyonlarca kişiyi etkileyen kapanma
Hükümetin kapanmasıyla yüz binlerce kamu çalışanı ücretsiz izne ayrılmış, sosyal yardımlar durdurulmuştu.
Hava trafik kontrolörlerinin maaş alamaması nedeniyle binlerce uçuş iptal edilmiş, bazı devlet kurumlarında temel hizmetler dahi sekteye uğramıştı.
1981’den bu yana yaşanan kapanmalar arasında bu son kriz, ABD tarihinin en uzunu olarak kayıtlara geçti.
ABD'de hükümet ne zaman açılacak?
ABD hükümeti henüz resmen açılmadı, ancak bu cuma gününe kadar sürecin tamamlanması bekleniyor.
Senato’daki oylama tamamlandı
ve geçici bütçe tasarısı kabul edildi
. Şimdi süreç şu şekilde ilerliyor 👇
1.Senato
tasarıyı 60’a 40 oyla onayladı.
2.
Sıra Temsilciler Meclisi
’ne geldi — orada da oylama yapılacak.
3.
Eğer Meclis de “evet”
derse, tasarı Beyaz Saray’a
gönderilecek.
4.Başkan Donald Trump
yasayı imzaladığı anda, hükümet resmen yeniden açılacak.
Kripto piyasasında sert yükseliş
Kapanmanın sona ereceği haberleri, kripto para piyasalarında güçlü bir toparlanma
yarattı.Bitcoin
, son 24 saatte yüzde 4 yükselerek 106 bin dolar
, Ethereum
ise yüzde 5 artışla 3 bin 500 dolar
seviyesini aştı. XRP yüzde 11
, Solana ve Cardano yüzde 4
, Chainlink yüzde 6
değer kazandı. Toplam kripto para piyasa değeri 3.56 trilyon dolara
çıktı.
Presto Research Başkanı Peter Chung, gelişmenin “piyasalardaki belirsizliği azalttığını” belirterek şunları söyledi:
“Bu anlaşma, likidite baskısını hafifletti. Şimdi riskli varlıklar için daha uygun bir makro ortam oluştu.”
Trump’tan ekonomiyi canlandırma hamlesi
Başkan Donald Trump
, kapanma sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için gümrük gelirlerinden 2 bin dolarlık ödeme planı
önerdi.
Trump, Truth Social
hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksek gelirli kişiler hariç herkes 2 bin dolarlık temettü alacak
” dedi. Uzmanlara göre bu adım, risk iştahını artırarak kripto piyasalarını
daha da canlandırabilir.
Fed politikası yeniden gündemde
BTSE COO’su Jeff Mei
, hükümetin yeniden açılmasının sadece piyasalar açısından değil, Fed politikaları
için de kritik olduğunu vurguladı:
“Kapanma yüzünden veri akışı durmuştu. Şimdi ekonomiyi canlandıracak yeni adımlar bekleniyor.”
Altının kilogram fiyatı
, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 740 bin TL’ye
yükseldi.Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası
verilerine göre altın, günü yüzde 2,1 artışla
kapattı.
Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Ziraat Bankası
, Vakıf Katılım Bankası
ve Nadir Döviz
öne çıktı.
Uzmanlara göre, hükümetin açılmasıyla birlikte likidite akışının artması ve küresel belirsizliğin azalması, hem kripto varlıklarda hem de değerli metallerde yükseliş trendini destekliyor.