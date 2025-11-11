https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/abd-medyasi-odessa-bolgesindeki-vilkovo-kentinde-askerlik-cagindaki-erkekler-kayip-1100891600.html
Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'ndeki Vilkovo kentinde askerlik çağındaki erkeklerin neredeyse tamamının ortadan kaybolduğu öğrenildi.
13:09 11.11.2025 (güncellendi: 13:18 11.11.2025)
New York Times gazetesinin yaptığı habere göre, Ukrayna'nın Odessa Bölgesi’ndeki Vilkovo kentinde askerlik çağındaki erkeklerin neredeyse tamamı ortadan kayboldu.
Haberde, “Ukrayna, askerlik hizmetinden kaçma konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya, ancak askerlik çağındaki erkeklerin neredeyse tamamen ortadan kaybolduğu Tuna Nehri kıyısındaki Vilkovo kenti ile karşılaştırılabilecek başka bir yer yok” ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan Vilkovo Belediye Başkanı Matvey İvanov, belediyede kendisi dışında sadece kadın çalışanların kaldığına dikkat çekerek, erkeklerin yokluğu nedeniyle kadınların, şehrin ekonomisinin bel kemiği olan balıkçılık gibi geleneksel erkek mesleklerini de üstlendiğini vurguladı.
İvanov, “Kadınlar artık her yerde. Bu hoşlarına gidiyor, hayatın her alanını kontrol altına aldılar ve şimdi burada söz sahibi olan da onlar” diye ekledi.
Kiev rejimi son zamanlarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde personel sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı, askerlik şubelerindeki personelin seferberlik kapsamındaki kişileri almak için uyguladığı şiddet eylemleri ise sürekli olarak skandal ve protestolara yol açıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zorunlu seferberlik görüntüleri internette giderek daha sık yayınlanıyor. Söz konusu kayıtlarda Ukrayna askerlik şubesi personelinin erkekleri minibüslerle götürdüğü, sıklıkla darp ettiği ve tutuklulara karşı güç kullandığı açıkça görülüyor.
Öte yandan Ukrayna'da askerlik çağındaki erkekler askere alınmamak için ellerinden geleni yapıyor, ülkeden yasadışı yollardan kaçıyor, askerlik kayıt bürolarını ateşe veriyor, evlerinde saklanıyor ve dışarı çıkmıyor.