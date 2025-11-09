Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Alman basını: Ukrayna ordusunda yeni firar rekoru kırıldı
Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna ordusunda son dönemde firarların arttığı belirtiliyor. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
Alman Die Welt gazetesinden Christoph Wanner, Ekim ayında yaklaşık 21 bin 600 Ukraynalı askerin firar ettiğini belirterek bunun yeni bir rekor olduğunu vurguladı.2025 yılı başından bu yana yaklaşık 180 bin askerin firar ettiği bilgisini paylaşan Wanner, "Bunlar önemli rakamlar" dedi.Her ay yaklaşık 10 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğü ve yaralandığına dikkat çeken Alman gazeteci, bu durum göz önüne alındığında, Ukrayna ordusunun daha da küçülmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.Wanner, "Ukrayna ordusu bu nedenle seferberlik düzenlemeye ve asker toplamaya çalışıyor ve askerlik şubeleri hala tarifsiz yöntemlere başvuruyor. Şiddet içeren asker toplama eylemleri, ne yazık ki Ukrayna'da yaygın bir uygulama" diye vurguladı.
Alman basını: Ukrayna ordusunda yeni firar rekoru kırıldı

15:23 09.11.2025
Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna ordusunda son dönemde firarların arttığı belirtiliyor.
Alman Die Welt gazetesinden Christoph Wanner, Ekim ayında yaklaşık 21 bin 600 Ukraynalı askerin firar ettiğini belirterek bunun yeni bir rekor olduğunu vurguladı.

2025 yılı başından bu yana yaklaşık 180 bin askerin firar ettiği bilgisini paylaşan Wanner, "Bunlar önemli rakamlar" dedi.

Her ay yaklaşık 10 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğü ve yaralandığına dikkat çeken Alman gazeteci, bu durum göz önüne alındığında, Ukrayna ordusunun daha da küçülmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Wanner, "Ukrayna ordusu bu nedenle seferberlik düzenlemeye ve asker toplamaya çalışıyor ve askerlik şubeleri hala tarifsiz yöntemlere başvuruyor. Şiddet içeren asker toplama eylemleri, ne yazık ki Ukrayna'da yaygın bir uygulama" diye vurguladı.
