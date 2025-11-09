Alman Die Welt gazetesinden Christoph Wanner, Ekim ayında yaklaşık 21 bin 600 Ukraynalı askerin firar ettiğini belirterek bunun yeni bir rekor olduğunu vurguladı.



2025 yılı başından bu yana yaklaşık 180 bin askerin firar ettiği bilgisini paylaşan Wanner, "Bunlar önemli rakamlar" dedi.



Her ay yaklaşık 10 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğü ve yaralandığına dikkat çeken Alman gazeteci, bu durum göz önüne alındığında, Ukrayna ordusunun daha da küçülmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.



Wanner, "Ukrayna ordusu bu nedenle seferberlik düzenlemeye ve asker toplamaya çalışıyor ve askerlik şubeleri hala tarifsiz yöntemlere başvuruyor. Şiddet içeren asker toplama eylemleri, ne yazık ki Ukrayna'da yaygın bir uygulama" diye vurguladı.