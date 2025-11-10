https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kalp-krizi-gecirenlerde-d-vitamini-umudu-ikinci-kriz-riskini-yariya-indirebilir-1100864117.html

Kalp krizi geçirenlerde D vitamini umudu: İkinci kriz riskini yarıya indirebilir

Kalp krizi geçirenlerde D vitamini umudu: İkinci kriz riskini yarıya indirebilir

Yeni bir çalışmada, kalp krizi geçiren hastalarda D vitamini seviyesinin hedefe göre yükseltilmesinin, ikinci kalp krizi riskini yaklaşık yarı yarıya düşürdüğü... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

D vitamininin sadece kemikleri değil, kalp sağlığını da etkileyebileceği öne sürüldü. Kalp krizi geçirmiş kişiler üzerinde yapılan yeni bir araştırmada, D vitamini takviyesinin ikinci kriz riskini ciddi şekilde azaltabileceği bildirildi. Araştırmanın “hedefe göre vitamin seviyesi yükseltme” yöntemiyle yapıldığı ve bunun sonuçlarda kilit rol oynadığı belirtildi.600’den fazla hasta takip edildi Çalışmada yakın zamanda kalp krizi geçirmiş 600’ü aşkın kişi izlendi. Bir grup standart tedavi alırken, diğer gruba kandaki D vitamini seviyesi 40 ng/mL’nin üzerine çıkacak şekilde D3 vitamini takviyesi uygulandı. Avrupa’da insanların yaklaşık yüzde 13’ünün ciddi D vitamini eksikliği yaşadığı kaydedildi. Çalışmada hastaların çoğunun, hedef seviyeye ulaşmak için yaygın önerinin yaklaşık 6–8 katı olan 5 bin IU başlangıç dozuna ihtiyaç duyduğu aktarıldı.İkinci kalp krizi riski yarı yarıya azaldı Kalp yetmezliği, felç ve ölüm oranlarında iki grup arasında belirgin fark görülmedi. Ancak D vitamini alan grubun ikinci kalp krizi geçirme ihtimalinin yaklaşık yarı yarıya azaldığı bildirildi. Araştırmacılardan kardiyovasküler epidemiyolog Heidi May, bulgularla ilgili, “Takviyeyi yakından takip edip kişiye göre ayarladığımızda, ikinci kalp krizi riskinin yarıya indiğini gördük” ifadelerini kullandı.Çalışmada D vitamini kullanımına bağlı olumsuz bir yan etki rapor edilmediği aktarıldı. Ancak uzmanların, yetişkinler için günlük 4 bin IU’nun aşılmaması gerektiğini hatırlattığı, aksi halde böbrek taşı ve yüksek kalsiyum riski oluşabileceği vurgulandı.Doz kişiye özel olunca sonuç farklılaşıyorAraştırmacıların, önceki birçok çalışmada vitaminin herkes için aynı doz verildiğini, fakat bu çalışmada seviyenin düzenli ölçülerek kişiye özel ayarlandığını ve farkı yaratan noktanın bu olabileceğini savunduğu belirtildi. Bulguların, Amerikan Kalp Derneği’nin toplantısında sunulduğu, ancak henüz hakemli bilimsel bir dergide yayımlanmadığı kaydedildi.

