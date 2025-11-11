https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/128-kez-denedi-ama-ehliyet-sinavini-yine-gecemedi-1100882315.html
128 kez denedi ama ehliyet sınavını yine geçemedi
Sputnik Türkiye
İngiltere’de bir sürücü adayı, 128 kez girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi. Sürücü adayı, bugüne kadar sadece sınav ücretlerine yaklaşık 170 bin lira... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
yaşam
i̇ngiltere
ehliyet
ehliyet sınavı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7438c568084b9e9d29ecb1c7037c277.jpg
AA Driving School tarafından yapılan açıklamaya göre hırslı bir sürücü adayı, yazılı ehliyet sınavına 127 kez girdi. Çoktan seçmeli sorularla trafik kuralları ve güvenli sürüş uygulamalarına ilişkin bilgi ve anlayış, tehlike algılama videoları aracılığıyla da tehlikeyi tespit etme becerisi değerlendirilen teorik yazılı sınava 128. kez giren sürücü adayı yine başarılı olamadı.AA Driving School’un yöneticisi Emma Bush sınavın zorluğuna dikkat çekerek "Teorik sınavı geçmek, tam sürücü belgesine giden ilk adım. Ancak gereken bilgi düzeyi çoğu kişi tarafından hafife alınıyor" dedi.Sürücü adayının sınav başına bin 280 lira ödediği ve bunun da toplamda yaklaşık 170 bin liraya denk geldiği açıklandı. Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) verilerine göre, 2024–2025 döneminde teorik sınavı geçenlerin oranı yüzde 44,9, pratik sınavı geçenlerin oranı ise yüzde 48,7 olarak kaydedildi.
