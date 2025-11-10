https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/yorumcu-sinan-enginden-galatasarayli-futbolculara-tepki-ek-is-mi-yapiyorsunuz-1100856788.html
Yorumcu Sinan Engin'den Galatasaraylı futbolculara tepki: 'Ek iş mi yapıyorsunuz?'
Yorumcu Sinan Engin'den Galatasaraylı futbolculara tepki: 'Ek iş mi yapıyorsunuz?'
Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında aldığı yenilgiyle ilgili 'futbolcular yorgun' yorumuna tepki gösterdi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
Süper Lig'te Kocaelispor'a yenilen Galatasaray'la ilgili 'futbolcular yorgun' açıklamasına yorumcu Sinan Engin tepki gösterdi. Engin, oyuncuların çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçına çıktıklarını hatırlatarak, "Maç çarşamba gecesiydi. Bakın geldiniz perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 3,5 gün dolu dolu var. Ayrı iş falan mı geceleri falan başka işte falan mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bilmediğimiz yani ek iş falan mı yapıyorsunuz akşamları taksiye falan mı çıkıyorsunuz?" dedi. Gece taksiye mi çıkıyorsunuz?Kocaelispor'a yenilerek Süper Lig'teki 19 maçlık kaybetmeme serisini de kaybeden Galatasaraylı futbolcularla ilgili 'yorgun' yorumları yapıldı. Bu yorumlara tepki gösteren yorumcu Sinan Engin ise katıldığı programda şunları söyledi: "Ya arkadaş maç çarşamba gecesiydi. Bakın geldiniz perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 3,5 gün dolu dolu var. Bir futbolcunun vücudu 24 saatte tamamlar. Tamamlar kendini. Yani siz ne yaptınız arkadaş ya? Ayrı iş falan mı geceleri falan başka işte falan mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Madende falan mı çalışıyorsunuz? Bilmediğimiz yani ek iş falan mı yapıyorsunuz akşamları taksiye falan mı çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz?"
Süper Lig'te Kocaelispor'a yenilen Galatasaray'la ilgili 'futbolcular yorgun' açıklamasına yorumcu Sinan Engin tepki gösterdi. Engin, oyuncuların çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçına çıktıklarını hatırlatarak, "Maç çarşamba gecesiydi. Bakın geldiniz perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 3,5 gün dolu dolu var. Ayrı iş falan mı geceleri falan başka işte falan mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bilmediğimiz yani ek iş falan mı yapıyorsunuz akşamları taksiye falan mı çıkıyorsunuz?" dedi.
Gece taksiye mi çıkıyorsunuz?
Kocaelispor'a yenilerek Süper Lig'teki 19 maçlık kaybetmeme serisini de kaybeden Galatasaraylı futbolcularla ilgili 'yorgun' yorumları yapıldı. Bu yorumlara tepki gösteren yorumcu Sinan Engin ise katıldığı programda şunları söyledi:
"Ya arkadaş maç çarşamba gecesiydi. Bakın geldiniz perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 3,5 gün dolu dolu var. Bir futbolcunun vücudu 24 saatte tamamlar. Tamamlar kendini. Yani siz ne yaptınız arkadaş ya? Ayrı iş falan mı geceleri falan başka işte falan mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Madende falan mı çalışıyorsunuz? Bilmediğimiz yani ek iş falan mı yapıyorsunuz akşamları taksiye falan mı çıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz?"