Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçta 7 puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle Kocaelispor yedek kulübesi sevinç yaşadı.Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, 29 puanla 12. haftayı lider kapattı.Kocaelispor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puana ulaştı.Ligde 19 maçlık yenilmeme serisi sona erdiGalatasaray'ın Süper Lig'deki 19 maçlık kaybetmeme serisi bitti. Kocaelispor maçına kadar ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 19 müsabakada 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray'ın ligdeki 19 maçlık yenilmeme serisi sona erdi.Ligde deplasmanda 9 maç sonra mağlup olduGalatasaray, Süper Lig'de dış sahada 9 maç sonra yenildi.Kocaelispor maçına kadar deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statlarda çıktığı 9 müsabakayı da kazanmıştı.Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın deplasmandaki 9 maçlık yenilmeme serisi sonlandı.İlk defa üst üste 2 lig maçından gol çıkaramadıGalatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk defa üst üste 2 lig maçında gol atamadı.Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada da Kocaelispor'a 1-0 yenildi.Galatasaray, ilk defa Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 lig maçında gol bulamadı.Galatasaray dış sahada Kocaelispor'a 41 yıl sonra yenildiGalatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada 41 sene sonra mağlup oldu.Sarı-kırmızılı ekip, en son 16 Aralık 1984 tarihinde oynanan maçta Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti. Galatasaray, sonrasında bu mağlubiyete kadar Kocaelispor'a konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.Yeşil-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 kez Galatasaray'ı mağlup etti.Bu maçla Kocaelispor, en son 22 Şubat 2009 tarihinde sarı-kırmızılı rakibini 5-2 mağlup etmişti.

