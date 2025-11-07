https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/yenidogan-cetesi-arastirma-komisyonunun-taslak-raporuna-sputnik-ulasti-denetim-techizat-ve-personel-1100821817.html

'Yenidoğan Çetesi' araştırma komisyonunun taslak raporuna Sputnik ulaştı: 'Denetim, teçhizat ve personel eksik'

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonun taslak raporuna Sputnik ulaştı. Raporda 'yenidoğan çetesinin' ortaya çıkış sebepleri... 07.11.2025

'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen yapıya yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, çete üyelerinin bebeklerin ölümüne sebep oldukları ortaya çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 22'i tutuklu 47 sanık hakkında 1399 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı.İddianamede sanıkların İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bazı bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettirdikleri, bazılarının ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülmüştü.Yargı süreci devam ederken TBMM’de tüm patilerin ortak önerisi ile ‘Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’ kurulmuştu. Komisyon çalışma sürecinde pek çok ismi dinledi. Muhalefetin talebine rağmen önceki dönem sağlık bakanı ve mevcut sağlık bakanı ise komisyona gelmedi. Çalışmalarını tamamlamasın ardından komisyonun rapor çalışmaları ise devam ediyor. Sputnik Türkiye'nin ulaştığı 420 sayfalık taslak raporda mahkeme süreçlerine ilişkin bilgiler verilirken, benzer süreçlerin yaşanmaması için öneriler de sıralandı.Raporun tespitler bölümünde ise yenidoğan çetesinin ortaya çıkışında, yetişmiş personel eksikliğinin, özellikle kamu ve üniversite hastanelerinde yenidoğan ünitelerindeki teçhizat eksikliği ve denetim eksikliği üzerinde duruldu.‘Nitelikli personel arttırılmalı’Raporda tespit ve öneriler bölümünde şu ifadelere yer verildi:‘Fiziksel altyapılarının modernize edilmeli’Raporda personel yetersizliğinin yanı sıra altyapı eksikliğine de vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:‘Denetim eksikliği’Raporda yenidoğan çetesinin ortaya çıkışında sisteme yönelik denetim eksikliğine de dikkat çekilerek şu öneriler bölümünde şunlar söyledi:‘SGK ödeme sistemi değişmeli’Yenidoğan çetesinin ortaya çıkışında SGK ödeme sisteminin etkilerine de vurgu yapılan raporda sistemin değiştirilmesi gerektiği ifade edilerek şunlar önerildi:

