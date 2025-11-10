Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ukraynanin-sivil-tesislere-yonelik-saldirilarina-rus-ordusundan-kinjalli-yanit-uc-yerlesim-daha-1100861010.html
Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına Rus ordusundan Kinjal'lı yanıt: Üç yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde
Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına Rus ordusundan Kinjal'lı yanıt: Üç yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T13:15+0300
2025-11-10T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304909_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_ba81dc04fddd33a680696eae04e27331.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda, Ukrayna’da askeri hava üsleri, Ukrayna ordusunun radar ve radyo teknik istihbarat merkezi, Olha çoklu roket sistemi mühimmatının bulunduğu bir depo ile uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile tutulduğu depolar hedef alındı.Bombardımanın hedeflerine ulaşılırken, belirlenen tüm tesisler imha edildi.Rus birliklerin son bir gün içerisinde Zaporojye Bölgesi’nde Novoye ve Sladkoye ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Gnatovka yerleşim birimlerini düşman güçlerinden temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 225 asker ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 124 İHA engellenirken Karadeniz’in kuzeydoğusunda da 4 insansız hücumbot imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kremlin-ukraynadaki-catismanin-bir-an-once-sona-ermesini-isterdik-1100860730.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304909_67:0:2415:1761_1920x0_80_0_0_aa228a40018d4d4b7551ff1ae6760a03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars

Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına Rus ordusundan Kinjal'lı yanıt: Üç yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde

13:15 10.11.2025
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda, Ukrayna’da askeri hava üsleri, Ukrayna ordusunun radar ve radyo teknik istihbarat merkezi, Olha çoklu roket sistemi mühimmatının bulunduğu bir depo ile uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile tutulduğu depolar hedef alındı.
Bombardımanın hedeflerine ulaşılırken, belirlenen tüm tesisler imha edildi.
Rus birliklerin son bir gün içerisinde Zaporojye Bölgesi’nde Novoye ve Sladkoye ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Gnatovka yerleşim birimlerini düşman güçlerinden temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 225 asker ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 124 İHA engellenirken Karadeniz’in kuzeydoğusunda da 4 insansız hücumbot imha edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
DÜNYA
Kremlin: Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesini isterdik
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала