Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına Rus ordusundan Kinjal'lı yanıt: Üç yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T13:15+0300
2025-11-10T13:15+0300
2025-11-10T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
himars
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda, Ukrayna’da askeri hava üsleri, Ukrayna ordusunun radar ve radyo teknik istihbarat merkezi, Olha çoklu roket sistemi mühimmatının bulunduğu bir depo ile uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile tutulduğu depolar hedef alındı.Bombardımanın hedeflerine ulaşılırken, belirlenen tüm tesisler imha edildi.Rus birliklerin son bir gün içerisinde Zaporojye Bölgesi’nde Novoye ve Sladkoye ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Gnatovka yerleşim birimlerini düşman güçlerinden temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 225 asker ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 124 İHA engellenirken Karadeniz’in kuzeydoğusunda da 4 insansız hücumbot imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda, Ukrayna’da askeri hava üsleri, Ukrayna ordusunun radar ve radyo teknik istihbarat merkezi, Olha çoklu roket sistemi mühimmatının bulunduğu bir depo ile uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile tutulduğu depolar hedef alındı.
Bombardımanın hedeflerine ulaşılırken, belirlenen tüm tesisler imha edildi.
Rus birliklerin son bir gün içerisinde Zaporojye Bölgesi’nde Novoye ve Sladkoye ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Gnatovka yerleşim birimlerini düşman güçlerinden temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 225 asker ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 124 İHA engellenirken Karadeniz’in kuzeydoğusunda da 4 insansız hücumbot imha edildi.