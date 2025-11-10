https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/ukraynanin-sivil-tesislere-yonelik-saldirilarina-rus-ordusundan-kinjalli-yanit-uc-yerlesim-daha-1100861010.html

Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına Rus ordusundan Kinjal'lı yanıt: Üç yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde

Ukrayna'nın sivil tesislere yönelik saldırılarına Rus ordusundan Kinjal'lı yanıt: Üç yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T13:15+0300

2025-11-10T13:15+0300

2025-11-10T13:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

kinjal

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304909_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_ba81dc04fddd33a680696eae04e27331.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda, Ukrayna’da askeri hava üsleri, Ukrayna ordusunun radar ve radyo teknik istihbarat merkezi, Olha çoklu roket sistemi mühimmatının bulunduğu bir depo ile uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile tutulduğu depolar hedef alındı.Bombardımanın hedeflerine ulaşılırken, belirlenen tüm tesisler imha edildi.Rus birliklerin son bir gün içerisinde Zaporojye Bölgesi’nde Novoye ve Sladkoye ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Gnatovka yerleşim birimlerini düşman güçlerinden temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 225 asker ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 124 İHA engellenirken Karadeniz’in kuzeydoğusunda da 4 insansız hücumbot imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kremlin-ukraynadaki-catismanin-bir-an-once-sona-ermesini-isterdik-1100860730.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars