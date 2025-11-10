https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kremlin-ukraynadaki-catismanin-bir-an-once-sona-ermesini-isterdik-1100860730.html

Kremlin: Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesini isterdik

Kremlin: Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona ermesini isterdik

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik yollarla çözüm bulmaya açık olduğunu söyleyen Peskov, çözüm bulma sürecinin askıda olmasının Rusya'nın suçu... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T13:02+0300

2025-11-10T13:02+0300

2025-11-10T12:59+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414490_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9ec9e817b335fb1c1c5ab105526641dc.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna krizinin ne zaman çözüme kavuşturulacağı yönündeki bir soru üzerine, “Elbette, bu çatışmanın bir an önce sona ermesini istiyoruz ve bu çatışma, Rusya en başta belirlediği hedeflerine ulaştığında sona erecek” ifadesini kullandı.Çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının tercih ettikleri bir seçenek olduğunu söyleyen Rus yetkili, “Bunu defalarca dile getirdik ve Rus tarafı da böyle bir çözüm için açık olmaya devam ediyor” dedi.Kiev’in durumu kötüleşiyor, Avrupalılar kışkırtmaya devam ediyorCephedeki durumun oldukça dinamik ve Kiev rejiminin durumunun her geçen gün kötüleşeceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu açıkça gösterdiğini dile getiren Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’yı, savaşı kazanabileceği ve askeri yöntemlerle çıkarlarını koruyabileceği yönünde kışkırtmaya devam ettiğine dikkat çekti.Çatışmanın Rusya’nın sürdüğü şartlara uygun şekilde bitirilmesine destek veren Ukraynalı sayısının 2022’den bu yana dört kat arttığı yönündeki anket çalışmasını değerlendiren Peskov, “Büyük olasılıkla bu, istikrarlı bir eğilim. Bu tür insanların sayısı artmaya devam edecek” yorumunda bulundu.Tokayev’in ziyareti: ‘Kazakistan önemli bir ülke’Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yarın başlayacak olan Moskova ziyareti için hazırlık çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini ve tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Kremlin Sözcüsü, “Kazakistan, ülkemizin özel ve ayrıcalıklı bir ortağı, bizim için çok önemli bir ülke, devlet” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/rusya-disisleri-bbcnin-uzerinde-damga-koyacak-yer-yok-1100857687.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov