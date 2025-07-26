https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/ukraynali-milletvekilleri-nabu-ile-ilgili-yasa-tasarisini-oylamaktan-korkuyor-1098151943.html

‘Ukraynalı milletvekilleri NABU ile ilgili yasa tasarısını oylamaktan korkuyor’

‘Ukraynalı milletvekilleri NABU ile ilgili yasa tasarısını oylamaktan korkuyor’

Sputnik Türkiye

Financial Times, Ukrayna’da onlarca milletvekilinin denetimlerden korktukları için NABU ile ilgili tasarıyı oylamak istemediklerini aktardı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T00:22+0300

2025-07-26T00:22+0300

2025-07-26T00:20+0300

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Financial Times gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisinden onlarca milletvekili, daha önce Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı desteklemiş olmaları ve ülke genelinde büyük çaplı protesto gösterilerine yol açmaları nedeniyle, bu kurumlar hakkındaki yasa tasarısına oy vermekten korkuyor.Haberde, “İktidardaki Halkın Hizmetkarı partisinden70'e yakın milletvekili, salı günü parlamentodan aceleyle geçirilen yasayı geçersiz kılacak olanönlem karşısında endişelerini dile getirdi. İntikam alınmasından korkuyorlar” ifadelerine yer verildi.Bazı milletvekillerinin, yolsuzlukla mücadele kurumlarının denetimlerine maruz kalmaktan endişe ederek, NABU ve SAP yasa tasarılarının oylamasına katılmamak için görevlerinden ayrılmayı bile düşündükleri belirtildi.Haberde ayrıca, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk'un, Zelenskiy'in yasa tasarısını 31 Temmuz'da görüşmeye karar vermesine rağmen, Halkın Hizmetkarı üyelerinin endişeleri nedeniyle oturumun ileri bir tarihe alınabileceği veya yasa tasarısını geçirmek için yeterli sayıda milletvekili bulunmayacağı bir güne ertelenebileceği vurgulandı.Zelenskiy'in partisinden ismi açıklanmayan bir milletvekili, parti üyelerinin endişelerini doğrulayarak, yasanın kabul edilmesi için 226 oy gerektiğinden, bazı kurumların haklarını geri kazanabilecek yeni yasanın kabul edilme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı. Milletvekillerinin bir kısmı, yasayı ülkenin yolsuzlukla mücadele sisteminin yok edilmesi olarak görüyor. Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Odessa ve ülkenin diğer kentlerinde protesto gösterileri düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynali-vekil-kiev-belediye-baskani-klicko-hakkinda-iddianame-hazirlaniyor-1098150395.html

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