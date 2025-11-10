https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-limanlarinda-durgunluk-tatil-sezonu-oncesi-ithalat-sert-dususte-1100864290.html

ABD limanlarında durgunluk: Tatil sezonu öncesi ithalat sert düşüşte

ABD’de yıl sonu tatil sezonu yaklaşırken limanlardaki ithalat hacmi beklentilerin altında kaldı. Gümrük vergisi belirsizliği ve talep düşüşü, 2026’ya uzanacak... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD limanlarına gelen konteyner hacminin ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.1 gerilediği aktarıldı. Bu oranın son 10 yıl içinde sadece iki kez görüldüğü, düşüşün 'ithalatçılarda temkinli hava oluştuğunu' gösterdiği belirtildi. Ekim ayında limanlara gelen konteyner hacmi 2.31 milyon TEU olarak kaydedildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.5 daha az.Kasım ve aralıkta daha sert düşüş beklentisi Perakende sektörüne yakın kaynaklardan yapılan değerlendirmelere göre kasımda ithalatın yüzde 14.4, aralıkta ise yüzde 17.9 oranında düşmesinin beklendiği bildirildi. Bu gerçekleşirse, aralık 2023’ten bu yana en zayıf ay olabilir.Ocak ayında göreve dönen ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı gümrük tarifelerinin ise özellikle küçük işletmeleri zorladığı ifade edildi.Gümrük vergileri azalıyor ama belirsizlik sürüyorÇin’den gelen ürünlere uygulanan fentanil tarifesinin yüzde 20’den yüzde 10’a indirildiği, ek gümrük artışlarının ise bir yıl daha ertelendiği, ancak uzun vadeli tablonun hala net olmadığı bildirildi.Perakende Federasyonu (NRF) yetkilisi Jonathan Gold’un, “Raflar dolu, fiyat şoku büyük oranda engellendi. Şirketler tarifeler devreye girmeden stok yaptı ya da maliyeti kendi üstlendi” dediği aktarıldı.'Mal durgunluğu' dönemi başladı mı? Lojistik analizi yapan bir teknoloji şirketinin raporunda, ithalat hacminin mart 2023’ten bu yana ilk kez 2 milyon TEU’nun altına indiği, bunun da sektör tarafından 'mal durgunluğu' olarak tanımlandığı bildirildi. Çin'den ABD'ye yapılan sevkiyatın yüzde 25'den fazla azaldığı bildirildi.

2025

