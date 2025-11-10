https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/trump-ile-bulusacak-olan-saranin-gundemindeki-sezar-yasasi-nedir-1100865053.html

Trump ile buluşacak olan Şara’nın gündemindeki Sezar Yasası nedir?

Trump ile buluşacak olan Şara'nın gündemindeki Sezar Yasası nedir?

Suriye geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara,, bugün Washington’daki Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya gelecek.Gündemde ‘en sert yaptırım paketi’ olaran Sezar Yasası da var.

Bu görüşme, Suriye’nin 1946’daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye liderinin ABD başkanıyla yaptığı ilk resmi ziyaret.Görüşmenin ana başlıklarından biri, Suriye’nin 'IŞİD’e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona' katılımı olacak. Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Şara’nın bu ziyarette koalisyona katılım anlaşmasını imzalayabileceğini söylemişti.ABD yönetiminden bir yetkili, Suriye'nin resmen koalisyona dahil olmasının, Şam yönetiminin ABD güçleriyle daha yakın iş birliği yapmasının önünü açabileceğini belirtti.Sezar Yasası, ana gündemlerdenTrump, Mayıs ayında Riyad’da yapılan ilk görüşmenin ardından Suriye’ye yönelik yaptırımların çoğunu kaldırmıştı. Ancak en sert yaptırım paketi olan ve ‘Sezar Yasası’ olarak bilinen düzenleme yürürlükte kalmaya devam ediyor.Adını, Esad rejiminin hapishanelerindeki işkence görüntülerini sızdıran eski bir askerin kullandığı takma addan alan yasa, Suriye hükümetiyle iş yapan kişi, şirket ve kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.Şara, bu yasaların kaldırılması yönündeki talebini bugünkü görüşmede yeniden gündeme getirecek. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yaptırımların yıl sonuna kadar kaldırılmasından yana olsa da, ABD Kongresi’nde bazı Cumhuriyetçiler bu adımın belirli koşullara bağlanmasını savunuyor.Ahmed Şara kimdir?1982’de Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde doğan Ahmed Şara, ailesiyle 1989’da Suriye’ye döndü. 2003’te ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından Irak’a giderek El Kaide’ye katıldı. 2006’da ABD güçleri tarafından tutuklandı ve beş yıl cezaevinde kaldı.Serbest kaldıktan sonra 2012’de, El Nusra Cephesi’ni kurdu. 2016’da örgüt El Kaide ile bağlarını kopararak diğer silahlı gruplarla birleşti ve 'Heyet Tahrir el Şam' (HTŞ) adını aldı.Şara, Esad rejiminin devrilmesinden sonra Ocak 2025’te ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.Eylül ayında New York’ta emekli ABD’li general David Petraeus’la yaptığı söyleşide, geçmişine dair eleştirilere "Savaştan geçen insanlar barışın değerini bilir. Belki geçmişte hatalar olmuştur, ama bugün önemli olan istikrarı savunmaktır" sözleriyle yanıt vermişti.

