Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/trump-bbcnin-yozlasmis-gazetecilerini-ifsa-eden-gazeteye-tesekkur-etti-1100858387.html
Trump, BBC'nin 'yozlaşmış gazetecilerini' ifşa eden gazeteye teşekkür etti: 'Demokrasi için ne korkunç bir şey'
Trump, BBC'nin 'yozlaşmış gazetecilerini' ifşa eden gazeteye teşekkür etti: 'Demokrasi için ne korkunç bir şey'
Sputnik Türkiye
İngiliz medyasında yaşanan skandalın yankıları sürerken, ifşaatı gerçekleştiren Telegraph gazetesine Başkan Trump'tan övgü geldi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T11:55+0300
2025-11-10T11:57+0300
dünya
haberler
avrupa
tim davie
bbc
telegraph
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100771412_0:72:1388:853_1920x0_80_0_0_2540836d0f389374f3945d53b787e8d8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında algı yarattığı belirlenen BBC'nin 'yozlaşmış gazetecilerini' ortaya çıkaran Telegraph gazetesine teşekkür etti.Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Patron Tim Davie de dahil BBC'nin en üst düzey isimleri, 6 Ocak'taki çok iyi (kusursuz!) konuşmamı çarpıttıkları için topyekün istifa ediyor/kovuldu. Bu yozlaşmış 'gazetecileri' ifşa ettiği için Telegraph'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Söz konusu kişilerin ABD başkanlık seçiminin 'kefesine basmaya çalışan' son derece sahtekar insanlar olduğunu belirten Trump, "Her şeyin ötesinde onlar, birçok kişinin bir numaralı müttefikimiz olarak gördüğü yabancı bir ülkeden. Demokrasi için ne korkunç bir şey!" diye tepki gösterdi.Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı.BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunmuştu.Yayın kuruluşunun internet sitesinde, "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/rdif-baskani-dmitriyev-bbcnin-yeni-yonetimi-eskisinden-daha-iyi-olmayabilir-1100852973.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100771412_78:0:1311:925_1920x0_80_0_0_7affa28d16cc996c75a4c25d77968c8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, avrupa, tim davie, bbc, telegraph, abd, donald trump
haberler, avrupa, tim davie, bbc, telegraph, abd, donald trump

Trump, BBC'nin 'yozlaşmış gazetecilerini' ifşa eden gazeteye teşekkür etti: 'Demokrasi için ne korkunç bir şey'

11:55 10.11.2025 (güncellendi: 11:57 10.11.2025)
© Celal Güneş Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© Celal Güneş
Abone ol
İngiliz medyasında yaşanan skandalın yankıları sürerken, ifşaatı gerçekleştiren Telegraph gazetesine Başkan Trump'tan övgü geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında algı yarattığı belirlenen BBC'nin 'yozlaşmış gazetecilerini' ortaya çıkaran Telegraph gazetesine teşekkür etti.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Patron Tim Davie de dahil BBC'nin en üst düzey isimleri, 6 Ocak'taki çok iyi (kusursuz!) konuşmamı çarpıttıkları için topyekün istifa ediyor/kovuldu. Bu yozlaşmış 'gazetecileri' ifşa ettiği için Telegraph'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin ABD başkanlık seçiminin 'kefesine basmaya çalışan' son derece sahtekar insanlar olduğunu belirten Trump, "Her şeyin ötesinde onlar, birçok kişinin bir numaralı müttefikimiz olarak gördüğü yabancı bir ülkeden. Demokrasi için ne korkunç bir şey!" diye tepki gösterdi.

Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunmuştu.

Yayın kuruluşunun internet sitesinde, "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verilmişti.
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
DÜNYA
RDIF Başkanı Dmitriyev: BBC'nin yeni yönetimi eskisinden daha iyi olmayabilir
07:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала