Trump, BBC'nin 'yozlaşmış gazetecilerini' ifşa eden gazeteye teşekkür etti: 'Demokrasi için ne korkunç bir şey'

İngiliz medyasında yaşanan skandalın yankıları sürerken, ifşaatı gerçekleştiren Telegraph gazetesine Başkan Trump'tan övgü geldi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında algı yarattığı belirlenen BBC'nin 'yozlaşmış gazetecilerini' ortaya çıkaran Telegraph gazetesine teşekkür etti.Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Patron Tim Davie de dahil BBC'nin en üst düzey isimleri, 6 Ocak'taki çok iyi (kusursuz!) konuşmamı çarpıttıkları için topyekün istifa ediyor/kovuldu. Bu yozlaşmış 'gazetecileri' ifşa ettiği için Telegraph'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Söz konusu kişilerin ABD başkanlık seçiminin 'kefesine basmaya çalışan' son derece sahtekar insanlar olduğunu belirten Trump, "Her şeyin ötesinde onlar, birçok kişinin bir numaralı müttefikimiz olarak gördüğü yabancı bir ülkeden. Demokrasi için ne korkunç bir şey!" diye tepki gösterdi.Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı.BBC Genel Müdürü Tim Davie, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifasını sunmuştu.Yayın kuruluşunun internet sitesinde, "Tim Davie ve CEO Deborah Turness, BBC'nin Panorama belgeselinin ABD Başkanı'nın bir konuşmasını düzenleyerek izleyicileri yanlış bilgilendirdiği yönündeki eleştirilerin ardından istifa ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

