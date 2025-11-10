RDIF Başkanı Dmitriyev: BBC'nin yeni yönetimi eskisinden daha iyi olmayabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/rdif-baskani-dmitriyev-bbcnin-yeni-yonetimi-eskisinden-daha-iyi-olmayabilir-1100852973.html
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve CEO Deborah Turness’in istifa etmesini değerlendirdi.Dmitriyev, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Peki, BBC'nin yeni yöneticileri biraz daha iyi olacak mı? BBC hala, kitlesel göçü, savaşları kışkırtmayı, elektronik kimlik kartlarını ve suçluların erken tahliyesini destekleyen hükümet tarafından yönetiliyor. Yeni yönetim belki gerçeği çok bariz bir şekilde çarpıtmamak için biraz daha çaba gösterebilir. Umarım yanılıyorumdur” diye yazdı.The Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı. Gelen eleştiriler üzerine BBC Genel Müdürü Tim Davie ve CEO Deborah Turness istifalarını sunmuştu.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan belgeselde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve CEO Deborah Turness’in istifa etmesini değerlendirdi.
Dmitriyev, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Peki, BBC'nin yeni yöneticileri biraz daha iyi olacak mı? BBC hala, kitlesel göçü, savaşları kışkırtmayı, elektronik kimlik kartlarını ve suçluların erken tahliyesini destekleyen hükümet tarafından yönetiliyor. Yeni yönetim belki gerçeği çok bariz bir şekilde çarpıtmamak için biraz daha çaba gösterebilir. Umarım yanılıyorumdur” diye yazdı.
The Telegraph gazetesi daha önce BBC'nin Trump'ın konuşmasını çarpıtarak, ABD Başkanı'nın Kongre ayaklanmalarını teşvik ettiği izlenimi yarattığını yazmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Levitt ise daha sonra İngiliz yayın kuruluşunu sahte medya kuruluşu olarak tanımlamıştı. Gelen eleştiriler üzerine BBC Genel Müdürü Tim Davie ve CEO Deborah Turness istifalarını sunmuştu.