https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/tffden-resmi-aciklama-geldi-2-ve-3-lig-maclari-ertelendi-1100870048.html

Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcuların da dahil olduğu bahis operasyonu büyüdü: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcuların da dahil olduğu bahis operasyonu büyüdü: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, lig takviminde değişikliğe gitti. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının başlangıcı 2 hafta ertelendi. Buna karşın, Trendyol Süper Lig... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T19:16+0300

2025-11-10T19:16+0300

2025-11-10T19:44+0300

spor

trendyol süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104163/09/1041630974_0:48:1921:1128_1920x0_80_0_0_86bae6b9459b67766eeea685f7a46d42.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol liglerinin başlama tarihlerine ilişkin güncelleme yaptı. Federasyonun duyurusuna göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları, planlanan tarihten iki hafta ileriye alınacak.Ligler neden ertelendi?TFF, bahis oynadığı tespit edilen Süper Lig’den 27, 1. Lig’den 77, 2. Lig’den 282, 3. Lig’den 629, Kulüpsüz ve amatörden ise 9 kişi olmak üzere 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini de açıkladı.Elazığspor’dan da Alperen Aydın, Alpay Koldaş, Furkan Köse, Beykan Şimşek ve Efe Baran Üzüm PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.Süper Lig ve 1. Lig ertelendi mi?Federasyon, Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının ise mevcut takvim doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, “Üst liglerde herhangi bir tarih değişikliği yapılmamıştır. Süper Lig ve 1. Lig, daha önce ilan edilen fikstürle oynanacaktır” denildi.Yeni takvim yakında açıklanacakTFF, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için güncellenmiş maç programlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Kulüpler, yeni tarih planlamalarına göre antrenman ve kamp programlarını revize edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/tff-acikladi-1024-futbolcu-pfdkya-sevk-edildi-1100869827.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tff, türkiye futbol federasyonu, tff 2. lig, tff 3. lig, fikstür değişikliği, lig takvimi, süper lig, tff 1. lig, lig erteleme kararı, futbol haberleri, tff açıklaması