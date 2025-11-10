https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/tffden-resmi-aciklama-geldi-2-ve-3-lig-maclari-ertelendi-1100870048.html
Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcuların da dahil olduğu bahis operasyonu büyüdü: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu, lig takviminde değişikliğe gitti. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının başlangıcı 2 hafta ertelendi. Buna karşın, Trendyol Süper Lig... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
19:16 10.11.2025 (güncellendi: 19:44 10.11.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu, lig takviminde değişikliğe gitti. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının başlangıcı 2 hafta ertelendi. Buna karşın, Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig daha önce açıklanan fikstür doğrultusunda oynanacak. Yeni takvim kısa süre içinde paylaşılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol liglerinin başlama tarihlerine ilişkin güncelleme yaptı. Federasyonun duyurusuna göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları, planlanan tarihten iki hafta ileriye alınacak.
TFF, bahis oynadığı tespit edilen Süper Lig’den 27, 1. Lig’den 77, 2. Lig’den 282, 3. Lig’den 629, Kulüpsüz ve amatörden ise 9 kişi olmak üzere 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini de açıkladı.
Elazığspor’dan da Alperen Aydın, Alpay Koldaş, Furkan Köse, Beykan Şimşek ve Efe Baran Üzüm PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Süper Lig ve 1. Lig ertelendi mi?
Federasyon, Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının ise mevcut takvim doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, “Üst liglerde herhangi bir tarih değişikliği yapılmamıştır. Süper Lig ve 1. Lig, daha önce ilan edilen fikstürle oynanacaktır” denildi.
Yeni takvim yakında açıklanacak
TFF, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için güncellenmiş maç programlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Kulüpler, yeni tarih planlamalarına göre antrenman ve kamp programlarını revize edecek.