https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/suc-psikologu-ortaya-cikardi-narsistleri-tanimanin-tek-soruluk-yontemi-belli-oldu-1100862072.html
Suç psikoloğu ortaya çıkardı: Narsistleri tanımanın tek soruluk yöntemi belli oldu
Suç psikoloğu ortaya çıkardı: Narsistleri tanımanın tek soruluk yöntemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Suç psikoloğu Dr. Julia Shaw, narsistleri tanımanın en kolay yolunu açıkladı. İşte narsisizmi anlamanın bilimsel olarak kanıtlanmış en basit yöntemi.
2025-11-10T13:29+0300
2025-11-10T13:29+0300
2025-11-10T13:29+0300
sağlik
haberler
var
npd
narsist
narsisizm
psikoloji
psikolog
psikolojik
psikolojik rahatsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098267745_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_aa68bc0e99c5ae45440172f3553adf98.png
Suç psikoloğu ve akademisyen Dr. Julia Shaw, narsistleri tanımanın düşündüğümüzden çok daha kolay olduğunu söylüyor. Shaw, “tek maddelik narsisizm ölçeği” olarak adlandırılan bu yöntemin, kapsamlı testler kadar güvenilir olduğunu ifade etti.Shaw, “Psikologlar önce 20 soruluk testler uyguladı, sonra sadece bir soru sordular: ‘Narsist misin?’. Ve bu tek soru, sonuçta diğer uzun testler kadar doğru çıktı,” dedi.'Narsist misin?' sorusu her şeyi ele veriyorUzmanlara göre narsist kişiler bu soruya genellikle dürüst ama kendini yücelten bir yanıt veriyor. Dr. Shaw, “Gerçek bir narsist muhtemelen şöyle diyecektir: ‘Evet ama çoğu insandan daha iyiyim’,” ifadelerini kullandı.Narsistik kişilik bozukluğu (NPD) kişinin kendine aşırı hayran olması, takdir edilme ihtiyacı ve empati eksikliği gibi belirtilerle tanımlanıyor. Shaw’a göre, “Kendini olduğundan daha iyi görmek, narsizmin temel işaretlerinden biri.”“Narsist” kelimesi yanlış kullanılıyorDr. Shaw, günümüzde “narsist” teriminin moda bir kelimeye dönüştüğünü, ancak çoğu insanın bu tanımı yanlış kullandığını belirtiyor. “Artık herkes için bu sözcük kullanılıyor — anneniz, terapistiniz, hatta çoğu zaman eski sevgiliniz için. Ama bu kelimenin terapötik bir anlamı var ve onu gelişigüzel kullanmak ciddi bir hata,” dedi.Liderler arasında da yaygınProgramda dünya liderleri arasında narsist kişilerin bulunup bulunmadığı sorulduğunda Shaw, “Kesinlikle var,” yanıtını verdi ancak isim vermekten kaçındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kanseri-yok-eden-yeni-yontem-bakterilerle-tedavi-mumkun-hale-geldi-1100860596.html
var
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098267745_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_1d13336c3e638637ec1d7428a4689965.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narsist nedir, narsist nasıl anlaşılır, narsist testi, narsist belirtileri, narsist davranışları, narsisizm nedir, narsisizm testi, narsist kişi nasıl anlaşılır, narsist sevgili, narsist anne, narsistik kişilik bozukluğu, narsist psikoloji, narsist ne demek, narsist örnekleri, narsist insanlar, narsist erkek, narsist kadın, narsist özellikleri, narsist misin testi
narsist nedir, narsist nasıl anlaşılır, narsist testi, narsist belirtileri, narsist davranışları, narsisizm nedir, narsisizm testi, narsist kişi nasıl anlaşılır, narsist sevgili, narsist anne, narsistik kişilik bozukluğu, narsist psikoloji, narsist ne demek, narsist örnekleri, narsist insanlar, narsist erkek, narsist kadın, narsist özellikleri, narsist misin testi
Suç psikoloğu ortaya çıkardı: Narsistleri tanımanın tek soruluk yöntemi belli oldu
Suç psikoloğu Dr. Julia Shaw, narsistleri anlamak için uzun testlere gerek olmadığını söylüyor. Shaw’a göre, bir kişinin narsist olup olmadığını anlamanın en basit yolu ona doğrudan “Narsist misin?” sorusunu sormak. Uzman, bu yanıtın genellikle kişilik bozukluğunu ele verdiğini belirtiyor.
Suç psikoloğu ve akademisyen Dr. Julia Shaw, narsistleri tanımanın düşündüğümüzden çok daha kolay olduğunu söylüyor. Shaw, “tek maddelik narsisizm ölçeği” olarak adlandırılan bu yöntemin, kapsamlı testler kadar güvenilir olduğunu ifade etti.
Shaw, “Psikologlar önce 20 soruluk testler uyguladı, sonra sadece bir soru sordular: ‘Narsist misin?’. Ve bu tek soru, sonuçta diğer uzun testler kadar doğru çıktı,” dedi.
'Narsist misin?' sorusu her şeyi ele veriyor
Uzmanlara göre narsist kişiler bu soruya genellikle dürüst ama kendini yücelten bir yanıt veriyor. Dr. Shaw, “Gerçek bir narsist muhtemelen şöyle diyecektir: ‘Evet ama çoğu insandan daha iyiyim’,” ifadelerini kullandı.
Narsistik kişilik bozukluğu (NPD
) kişinin kendine aşırı hayran olması
, takdir edilme ihtiyacı
ve empati eksikliği
gibi belirtilerle tanımlanıyor. Shaw’a göre, “Kendini olduğundan daha iyi görmek, narsizmin temel işaretlerinden biri.”
“Narsist” kelimesi yanlış kullanılıyor
Dr. Shaw, günümüzde “narsist” teriminin moda bir kelimeye dönüştüğünü, ancak çoğu insanın bu tanımı yanlış kullandığını belirtiyor. “Artık herkes için bu sözcük kullanılıyor — anneniz, terapistiniz, hatta çoğu zaman eski sevgiliniz için. Ama bu kelimenin terapötik bir anlamı var
ve onu gelişigüzel kullanmak ciddi bir hata,” dedi.
Liderler arasında da yaygın
Programda dünya liderleri arasında narsist kişilerin bulunup bulunmadığı sorulduğunda Shaw, “Kesinlikle var,” yanıtını verdi ancak isim vermekten kaçındı.