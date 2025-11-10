https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/suc-psikologu-ortaya-cikardi-narsistleri-tanimanin-tek-soruluk-yontemi-belli-oldu-1100862072.html

Suç psikoloğu ortaya çıkardı: Narsistleri tanımanın tek soruluk yöntemi belli oldu

Suç psikoloğu ortaya çıkardı: Narsistleri tanımanın tek soruluk yöntemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Suç psikoloğu Dr. Julia Shaw, narsistleri tanımanın en kolay yolunu açıkladı. İşte narsisizmi anlamanın bilimsel olarak kanıtlanmış en basit yöntemi.

2025-11-10T13:29+0300

2025-11-10T13:29+0300

2025-11-10T13:29+0300

sağlik

haberler

var

npd

narsist

narsisizm

psikoloji

psikolog

psikolojik

psikolojik rahatsızlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1f/1098267745_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_aa68bc0e99c5ae45440172f3553adf98.png

Suç psikoloğu ve akademisyen Dr. Julia Shaw, narsistleri tanımanın düşündüğümüzden çok daha kolay olduğunu söylüyor. Shaw, “tek maddelik narsisizm ölçeği” olarak adlandırılan bu yöntemin, kapsamlı testler kadar güvenilir olduğunu ifade etti.Shaw, “Psikologlar önce 20 soruluk testler uyguladı, sonra sadece bir soru sordular: ‘Narsist misin?’. Ve bu tek soru, sonuçta diğer uzun testler kadar doğru çıktı,” dedi.'Narsist misin?' sorusu her şeyi ele veriyorUzmanlara göre narsist kişiler bu soruya genellikle dürüst ama kendini yücelten bir yanıt veriyor. Dr. Shaw, “Gerçek bir narsist muhtemelen şöyle diyecektir: ‘Evet ama çoğu insandan daha iyiyim’,” ifadelerini kullandı.Narsistik kişilik bozukluğu (NPD) kişinin kendine aşırı hayran olması, takdir edilme ihtiyacı ve empati eksikliği gibi belirtilerle tanımlanıyor. Shaw’a göre, “Kendini olduğundan daha iyi görmek, narsizmin temel işaretlerinden biri.”“Narsist” kelimesi yanlış kullanılıyorDr. Shaw, günümüzde “narsist” teriminin moda bir kelimeye dönüştüğünü, ancak çoğu insanın bu tanımı yanlış kullandığını belirtiyor. “Artık herkes için bu sözcük kullanılıyor — anneniz, terapistiniz, hatta çoğu zaman eski sevgiliniz için. Ama bu kelimenin terapötik bir anlamı var ve onu gelişigüzel kullanmak ciddi bir hata,” dedi.Liderler arasında da yaygınProgramda dünya liderleri arasında narsist kişilerin bulunup bulunmadığı sorulduğunda Shaw, “Kesinlikle var,” yanıtını verdi ancak isim vermekten kaçındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kanseri-yok-eden-yeni-yontem-bakterilerle-tedavi-mumkun-hale-geldi-1100860596.html

var

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

narsist nedir, narsist nasıl anlaşılır, narsist testi, narsist belirtileri, narsist davranışları, narsisizm nedir, narsisizm testi, narsist kişi nasıl anlaşılır, narsist sevgili, narsist anne, narsistik kişilik bozukluğu, narsist psikoloji, narsist ne demek, narsist örnekleri, narsist insanlar, narsist erkek, narsist kadın, narsist özellikleri, narsist misin testi