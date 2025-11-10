https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/son-uc-ayda-15-binden-fazla-sallandi-sindirgi--turkiyenin-yillik-deprem-ortalamasinin-yuzde-60ini-1100860231.html

Son üç ayda 15 binden fazla sallandı: Sındırgı Türkiye'nin yıllık deprem ortalamasının yüzde 60'ını yaşadı

Balıkesir Sındırgı'da sismik hareketlilik devam ederken, üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi. Bu da Türkiye'de bir yılda meydana gelen deprem sayısının... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe meydana gelen ve hala devam eden depremler bölgede korku yaratıyor. Sadece son üç ayda 15 bini aşkın depremin meydana geldiği bölgede uzmanların çalışmaları da sürerken Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, "Bölgede yalnızca üç ayda 15 bini aşkın deprem meydana geldi. Türkiye'nin genel deprem aktivitesine baktığımızda yılda ortalama 25 bin deprem kaydediliyor. Sındırgı bölgesinde ise yalnızca üç ayda bu ortalamanın yüzde 60'ına yakını gerçekleşti" dedi. İkiz deprem olarak nitelendirdi10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen, her biri 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını belirten Özmen, "Bir bölgede art arda benzer büyüklükte depremler kısa zaman aralığında meydana gelince bunları 'deprem fırtınası' olarak adlandırıyoruz. Sındırgı'daki bu iki büyük depremi ise aynı zamanda 'ikiz deprem' olarak nitelendirmek gerekir." diye konuştu.Türkiye'de nadir görülen bir durum vurgusuSadece bir ilçede yaşanan bu depremlerin dikkat çekici olduğunu ve bilim camiası tarafından yakından izlendiğini dile getiren Özmen, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile AFAD'ın bölgede kapsamlı saha çalışmaları yürüttüğünü söyledi.Bu kadar kısa sürede bu büyüklükte depremlerin yaşanmasının Türkiye'de oldukça nadir görülen bir durum olduğunun altını çizen Özmen, şunları kaydetti:Özmen, 6,1 büyüklüğündeki depremlerde yüzeyde belirgin bir kırık izi görülmemekle birlikte, yerin altında ilk depremde yaklaşık 15 kilometre, ikinci depremde de benzer uzunlukta olmak üzere toplamda yaklaşık 30 kilometrelik bir kırılmanın meydana geldiğini, bu süreçte yer yer 5-10 santimetrelik çökmelerin de oluşmuş olabileceğine dikkati çekti. 7 büyüklüğünde deprem üretebilirSındırgı'daki depremlerin "Simav Fay Zonu" üzerinde meydana geldiğini, bölgenin tarihsel olarak yüksek deprem riski taşıdığını aktaran Özmen, Simav Fayı'nın 7 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.

