Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/afad-acikladi-balikesirde-44-buyuklugunde-deprem-1100855120.html
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T09:49+0300
2025-11-10T09:56+0300
son depremler
deprem
deprem son dakika
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Balıkesir'deki deprem İzmir ve Bursa'dan da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09:4'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Kandilli Rasathanesi, ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/balikesirdeki-pes-pese-depremler-sonrasi-gelenbe-fayi-uyarisi-69luk-deprem-uretebilir--1100854806.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, deprem son dakika, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, deprem son dakika, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

09:49 10.11.2025 (güncellendi: 09:56 10.11.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
Balıkesir'deki deprem İzmir ve Bursa'dan da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09:4'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak kaydedildi.
Kütahya fay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
TÜRKİYE
Balıkesir'deki peş peşe depremler sonrası 'Gelenbe Fayı' uyarısı: '6.9'luk deprem üretebilir'
09:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала