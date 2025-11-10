AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/afad-acikladi-balikesirde-44-buyuklugunde-deprem-1100855120.html
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'deki deprem İzmir ve Bursa'dan da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09:4'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Kandilli Rasathanesi, ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak kaydedildi.
Balıkesir'deki deprem İzmir ve Bursa'dan da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09:4'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak kaydedildi.