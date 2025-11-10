AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının Bulgaristan'a maliyeti açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abnin-rusyaya-yonelik-yaptirimlarinin-bulgaristana-maliyeti-aciklandi-1100854976.html
Bulgaristanlı siyasetçi Mihaylov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 15 ila 20 milyar euro kaybettiğini belirtti. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T09:42+0300
2025-11-10T09:42+0300
2025-11-10T09:44+0300
09:42 10.11.2025 (güncellendi: 09:44 10.11.2025)
Bulgaristan Ulusal Meclisi Üyesi Ivelin Mihaylov, Sputnik’e açıklamasında, Belene nükleer güç santralin ve turizm sektöründeki duruma işaret etti.
Mihaylov, “Sadece Belene'deki nükleer santral ve şu anda başka bir yerden satın alıp depoladığımız nükleer yakıt sorunu yüzünden milyarlarca euro kaybediyoruz. Turizmde de milyarlarca euro kaybediyoruz. Kazanabileceğimiz 15-20 milyar euro’yu kolayca kaybettik” ifadesini kullandı.
Ülkedeki turizm sektörü ve emlak piyasasının büyük ölçüde Rus müşterilere bağımlı olması nedeniyle yaptırımların Bulgaristan'a büyük zarar verdiğini söyleyen Bulgar vekil, ayrıca Rusya ve Belarus’tan ucuz inşaat malzemeleri ve gübre satın aldıklarını da anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Mevcut durumda Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldıramayız. Ancak eğer Bulgaristan hükümeti politikasını değiştirirse... Biz AB üyesiyiz. Rusya ile hiçbir temasımız yok ve Rusya ile nasıl işbirliği yapabileceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bulgaristan, Rusya’dan hiç kimse ile iletişim kurmadan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunursa, hiçbir şey değişmeyecek. Ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiler kopmuştur.
Söz konusunun uzun vadeli strateji olduğunu söyleyen Mihaylov, “Rusya da diplomatik ilişkilerin olmamasında kısmen suçlu. Ancak diğer yandan, Bulgaristan'ın mafya hükümetiyle ilişkileri sürdürmek zordur” diye ekledi.
Belene Nükleer Güç Santrali, Bulgaristan'ın kuzeyindeki Belene şehri yakınlarında bulunan, inşaatı tamamlanmamış bir nükleer santral. 2022 yılında, o dönem Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkenin Belene Nükleer Santrali projesinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Bu projenin inşaatı için Rosatom da ihaleye katılmıştı.
Rusya, birkaç yıl önce uygulanmaya konan ve giderek artan yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca vurguladı. Moskova, Batı'nın bu baskının başarısızlığını kabul edecek cesarete sahip olmadığını belirtti. Batı ülkelerinde de bu baskının etkisiz olduğu yönünde görüşler defalarca dile getirildi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı caydırma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti. Putin'e göre, Batı'nın temel amacı milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek.