Rusya, 2026’da ilk uluslararası güvenlik forumuna ev sahipliği yapacak

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Mısır'daki temasları sırasında Rusya’nın 2026 yılında ilk uluslararası güvenlik forumunu gerçekleştirmeyi planladığını... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Mısır Cumhurbaşkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Faiza Ebu el-Naga ile yaptığı görüşmede önümüzdeki yıl Rusya Güvenlik Konseyi’nin himayesinde Moskova’da ilk uluslararası güvenlik forumunu düzenlemeyi planladıklarını belirtti:Şoygu, Rusya ile Mısır arasındaki güvenlik konseyleri düzeyindeki yakın işbirliklerinden memnun olduklarını belirtirken, mevcut koşullar altında güvenlik alanındaki işbirliğinin yalnızca ikili değil, çok taraflı formatta da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

