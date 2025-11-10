https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/rusya-2026da-ilk-uluslararasi-guvenlik-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1100869692.html
Rusya, 2026’da ilk uluslararası güvenlik forumuna ev sahipliği yapacak
Rusya, 2026’da ilk uluslararası güvenlik forumuna ev sahipliği yapacak
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Mısır'daki temasları sırasında Rusya’nın 2026 yılında ilk uluslararası güvenlik forumunu gerçekleştirmeyi planladığını... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T19:12+0300
2025-11-10T19:12+0300
2025-11-10T19:12+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
mısır
mısır cumhurbaşkanlığı
ulusal güvenlik danışmanı
moskova
şoygu
forum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_0:25:756:450_1920x0_80_0_0_5b6c932a8eeaefbc23dce0e54ef9e0dc.png
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Mısır Cumhurbaşkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Faiza Ebu el-Naga ile yaptığı görüşmede önümüzdeki yıl Rusya Güvenlik Konseyi’nin himayesinde Moskova’da ilk uluslararası güvenlik forumunu düzenlemeyi planladıklarını belirtti:Şoygu, Rusya ile Mısır arasındaki güvenlik konseyleri düzeyindeki yakın işbirliklerinden memnun olduklarını belirtirken, mevcut koşullar altında güvenlik alanındaki işbirliğinin yalnızca ikili değil, çok taraflı formatta da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-kahirede-1100851060.html
rusya
mısır
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_63:0:695:474_1920x0_80_0_0_355f656524e1453fb52788e1c8740a36.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, mısır, mısır cumhurbaşkanlığı, ulusal güvenlik danışmanı, moskova, şoygu, forum
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, mısır, mısır cumhurbaşkanlığı, ulusal güvenlik danışmanı, moskova, şoygu, forum
Rusya, 2026’da ilk uluslararası güvenlik forumuna ev sahipliği yapacak
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Mısır'daki temasları sırasında Rusya’nın 2026 yılında ilk uluslararası güvenlik forumunu gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Mısır Cumhurbaşkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Faiza Ebu el-Naga ile yaptığı görüşmede önümüzdeki yıl Rusya Güvenlik Konseyi’nin himayesinde Moskova’da ilk uluslararası güvenlik forumunu düzenlemeyi planladıklarını belirtti:
Gelecek yıl Rusya Güvenlik Konseyi’nin himayesinde Moskova’da ilk uluslararası güvenlik forumunu düzenlemeyi planlıyoruz. Bu, geniş kapsamlı bir etkinlik olacak.’
Şoygu, Rusya ile Mısır arasındaki güvenlik konseyleri düzeyindeki yakın işbirliklerinden memnun olduklarını belirtirken, mevcut koşullar altında güvenlik alanındaki işbirliğinin yalnızca ikili değil, çok taraflı formatta da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.