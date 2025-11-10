Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/rusya-2026da-ilk-uluslararasi-guvenlik-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1100869692.html
Rusya, 2026’da ilk uluslararası güvenlik forumuna ev sahipliği yapacak
Rusya, 2026’da ilk uluslararası güvenlik forumuna ev sahipliği yapacak
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Mısır'daki temasları sırasında Rusya’nın 2026 yılında ilk uluslararası güvenlik forumunu gerçekleştirmeyi planladığını... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T19:12+0300
2025-11-10T19:12+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_0:25:756:450_1920x0_80_0_0_5b6c932a8eeaefbc23dce0e54ef9e0dc.png
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Mısır Cumhurbaşkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Faiza Ebu el-Naga ile yaptığı görüşmede önümüzdeki yıl Rusya Güvenlik Konseyi’nin himayesinde Moskova’da ilk uluslararası güvenlik forumunu düzenlemeyi planladıklarını belirtti:Şoygu, Rusya ile Mısır arasındaki güvenlik konseyleri düzeyindeki yakın işbirliklerinden memnun olduklarını belirtirken, mevcut koşullar altında güvenlik alanındaki işbirliğinin yalnızca ikili değil, çok taraflı formatta da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-kahirede-1100851060.html
Rusya, 2026’da ilk uluslararası güvenlik forumuna ev sahipliği yapacak

19:12 10.11.2025
© Sputnik / Наталья СеливерстоваMoskova, Kremlin
Moskova, Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Mısır'daki temasları sırasında Rusya’nın 2026 yılında ilk uluslararası güvenlik forumunu gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Mısır Cumhurbaşkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Faiza Ebu el-Naga ile yaptığı görüşmede önümüzdeki yıl Rusya Güvenlik Konseyi’nin himayesinde Moskova’da ilk uluslararası güvenlik forumunu düzenlemeyi planladıklarını belirtti:

Gelecek yıl Rusya Güvenlik Konseyi’nin himayesinde Moskova’da ilk uluslararası güvenlik forumunu düzenlemeyi planlıyoruz. Bu, geniş kapsamlı bir etkinlik olacak.’

Şoygu, Rusya ile Mısır arasındaki güvenlik konseyleri düzeyindeki yakın işbirliklerinden memnun olduklarını belirtirken, mevcut koşullar altında güvenlik alanındaki işbirliğinin yalnızca ikili değil, çok taraflı formatta da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
DÜNYA
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Kahire'de
Dün, 23:55
