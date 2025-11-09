Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-kahirede-1100851060.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Kahire'de
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Kahire'de
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Mısır liderleri ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T23:55+0300
2025-11-09T23:56+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
mısır
abdülfettah el sisi
abdülfettah es sisi
bedr abdulati
kahire
rusya i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850904_0:3:697:395_1920x0_80_0_0_937f14a50f792d2dc5cbd9b5e27034df.png
Rusya Güvenlik Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, kurumlar arası bir heyete başkanlık eden Sergey Şoygu, Mısır'ın üst düzey siyasi ve askeri liderleriyle görüşmek üzere Pazar günü Kahire'ye gitti.Açıklamada, "Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, ülkenin üst düzey siyasi ve askeri liderleriyle görüşmek üzere Mısır'a geldi. Şoygu, Kahire ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Faiza Ebu el-Naga ile görüşmesi planlanıyor. Gündemde ayrıca Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Savunma ve Askeri Sanayi Bakanı Abdülmecid Sakr ile diğer güvenlik teşkilatları ve özel servis başkanları ile görüşmeler de yer alıyor" ifadelerine yer verildi.Rus heyetinde Rusya İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Roscosmos, Rosatom ve diğer kurumların üst düzey yetkilileri yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/soygu-2018de-burevestnik-ve-poseidona-inanmayanlar-artik-inanmak-zorunda-1100644056.html
rusya
mısır
kahire
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850904_46:0:678:474_1920x0_80_0_0_8216739c7dea71fa4cfb6ac003ec4edf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, mısır, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, bedr abdulati, kahire, rusya i̇çişleri bakanlığı, roscosmos, rosatom
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, mısır, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, bedr abdulati, kahire, rusya i̇çişleri bakanlığı, roscosmos, rosatom

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Kahire'de

23:55 09.11.2025 (güncellendi: 23:56 09.11.2025)
© Sputnik / Станислав КрасильниковSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Mısır liderleri ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti.
Rusya Güvenlik Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, kurumlar arası bir heyete başkanlık eden Sergey Şoygu, Mısır'ın üst düzey siyasi ve askeri liderleriyle görüşmek üzere Pazar günü Kahire'ye gitti.
Açıklamada, "Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, ülkenin üst düzey siyasi ve askeri liderleriyle görüşmek üzere Mısır'a geldi. Şoygu, Kahire ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Faiza Ebu el-Naga ile görüşmesi planlanıyor. Gündemde ayrıca Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Savunma ve Askeri Sanayi Bakanı Abdülmecid Sakr ile diğer güvenlik teşkilatları ve özel servis başkanları ile görüşmeler de yer alıyor" ifadelerine yer verildi.
Rus heyetinde Rusya İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Roscosmos, Rosatom ve diğer kurumların üst düzey yetkilileri yer alıyor.

Mısırlı ortaklarla, karşılıklı ilgi duyulan çok çeşitli ikili işbirliği konularının ele alınmasının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
DÜNYA
Şoygu: 2018'de Burevestnik ve Poseidon'a inanmayanlar artık inanmak zorunda
31 Ekim, 13:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала