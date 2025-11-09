https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-kahirede-1100851060.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu Kahire'de

Rusya Güvenlik Konseyi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, kurumlar arası bir heyete başkanlık eden Sergey Şoygu, Mısır'ın üst düzey siyasi ve askeri liderleriyle görüşmek üzere Pazar günü Kahire'ye gitti.Açıklamada, "Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, ülkenin üst düzey siyasi ve askeri liderleriyle görüşmek üzere Mısır'a geldi. Şoygu, Kahire ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Faiza Ebu el-Naga ile görüşmesi planlanıyor. Gündemde ayrıca Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Savunma ve Askeri Sanayi Bakanı Abdülmecid Sakr ile diğer güvenlik teşkilatları ve özel servis başkanları ile görüşmeler de yer alıyor" ifadelerine yer verildi.Rus heyetinde Rusya İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi, Roscosmos, Rosatom ve diğer kurumların üst düzey yetkilileri yer alıyor.

