Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Prof. Dr. Süleyman Pampal 'Asıl tehlike burada' deyip açıkladı: 7 ila 8 büyüklüğünde bekleniyor
Prof. Dr. Süleyman Pampal 'Asıl tehlike burada' deyip açıkladı: 7 ila 8 büyüklüğünde bekleniyor
Prof. Dr. Süleyman Pampal 'Asıl tehlike burada' deyip açıkladı: 7 ila 8 büyüklüğünde bekleniyor
Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. Sındırgı'da 4'ün üzerinde son deprem saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal...
son depremler
sındırgı
afad
konya
karaman
süleyman pampal
Balıkesir Sındırgı gün gece saatlerinden itibaren yine çok hareketli. Balıkesir'deki son depremler: Deprem mi oldu?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeSaat 10.02'de ise Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bu depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.'Girit Rodos arasında asıl büyük depremin olma ihtimali söz konusu'Sındırgı'daki son depremleri ve bölgedeki hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'anormal durum' diyerek risklerden bahsetti:
sındırgı
konya
karaman
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
pampal balıkesir yorum, balıkesirde neden sürekli deprem oluyor, sındırgı depremler
11:06 10.11.2025 (güncellendi: 11:07 10.11.2025)
Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Bursa depremi uyarısı
Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. Sındırgı'da 4'ün üzerinde son deprem saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'Girit Rodos arasında asıl büyük depremin olma ihtimali söz konusu' ifadelerini kullandı.
Balıkesir Sındırgı gün gece saatlerinden itibaren yine çok hareketli.

Balıkesir'deki son depremler: Deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde
saat 01.06’da 4,5
saat 05.48’de 4,5
saat 05.50'de 3.9
saat 05.52'de 3.6
saat 09:41'de ise 4.4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.
Saat 10.02'de ise Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bu depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

'Girit Rodos arasında asıl büyük depremin olma ihtimali söz konusu'

Sındırgı'daki son depremleri ve bölgedeki hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, 'anormal durum' diyerek risklerden bahsetti:
Bir anormal durum yaşıyoruz. 15 bini geçtiğini tahmin ediyorum. Her gün 4-5 arası deprem oluyor. 2 tane 6'lık deprem yaşadık. Benzeri bu yıl içinde Ege içinde oldu. Aynı fay hattı değil ama bu fırtınalar altındaki gerçek Afrika levhasının uç kısmı derinlere indikçe magmaya yaklaşıyor ve eriyen cisim de yükselme gösteriyor. Şimdi doğuya doğru kaydı. Magmatik aktiviteye bağlık sismik aktivite olarak kendisini gösteriyor. Gelecek için kaygı verici durum söz konusu. Girit Rodos hattında 7 tane 7.5 - 8 büyüklüğünde deprem var. Bu depremler hazırlık olabilir diye değerlendirilebilir. Bandırma'dan Sakarya'ya doğru uzanan kırılmamış fay var. Simav fayı normal fay. Deprem fırtınalarının aylarca sürdüğünü biliyoruz. Buradaki depremlerin daha uzun süreceğini düşünmüyoruz. Konya üzerinden Karaman'a kadar uzanan bir fay zonu burası. Çok sayıda kırılmamış segment var. Bunların kırılması olursa 6 ve üzeri deprem sürpriz olmaz. Girit Rodos arasında asıl büyük depremin olma ihtimali söz konusu. Büyük dediğimiz ise 7-8 arasında.
