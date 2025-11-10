https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/okan-buruk-maca-girenin-cikanin-oyuna-cok-buyuk-destek-vermedigi-bir-mac-gecirdik-1100852749.html

Okan Buruk: Maça girenin, çıkanın oyuna çok büyük destek vermediği bir maç geçirdik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bugün genel olarak iyi oynamadıklarını... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Kocaelispor'a dün deplasmanda 1-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir fikstürden çıktıklarını belirterek, her maçın psikolojisinin kendileri için aynı olmadığını söyledi.Rakiplerinin kendilerine göre maça daha istekli başladığını ifade eden Buruk, ilk yarı top kendilerindeyken iyi oynadıklarını düşünmediğini kaydetti.Buruk, top rakipteyken de iyi oynamadıkları için devreye 1-0 geride girdiklerini dile getirerek, "İkinci yarı maçı çevirmek için çabalarımız oldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda daha çok rakip yarı sahada oynadık. Ceza sahasına girişlerimiz oldu. Ama maçın geneline baktığımızda, hücum anlamında yine geçen hafta da bunu söylemiştim, üretemedik. Hücum anlamında bizim kalitemizin altında kaldık. Bu da çare bulmamız gereken şeylerden biri." diye konuştu.Bugün Yunus ve İlkay'dan eksik olarak sahaya çıktıklarını hatırlatan Buruk, şöyle konuştu:"Kaybettiğimiz puanlarla rakiplerimize yaklaşma şansı verdik"Buruk, son 2 yıla bakıldığında mart ayından sonra fikstürün rahatladığını belirterek, haftada tek maç oynandığı için maçlara hazırlanmanın kolaylaştığını söyledi.Avrupa maçı dönüşü aynı konsantrasyonda olmayınca bu tür mağlubiyetlerle karşılaşılabilindiğini ifade eden Buruk, şunları kaydetti:"Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar"Bir basın mensubunun "Kocaelispor tribünlerini bugün gördünüz, şehir takımlarının Süper Lig'de yer alması lige nasıl katkı sağlar?" sorusu üzerine Buruk, dolu tribünlere karşı oynadıklarını aktardı.Bugün Kocaeli'de güzel bir futbol ortamı bulunduğunu ifade eden Buruk, Kocaelispor'un bir dönem önemli başarılar elde ettiğini ve olduğunda da Süper Lig'e değer kattığını söyledi.Buruk, Süper Lig'de olan her takım için dolu tribünler önünde oynamanın, coşkuyu görmenin önemli olduğunu dile getirerek, "Bir yandan kaybettiğiniz için üzgünsünüz ama böyle bir stadyumda, böylesi taraftarın önünde, o coşkunun önünde oynamak da bence futbolcular için güzel. Bunu daha iyi oyunumuza yansıtabilirdik ama yansıtamadık." şeklinde konuştu."Icardi beklentinizi karşıladı mı?" sorusuna ilişkin Buruk, Icardi'yi daha önce bu profilde kullandıklarını aktararak, Icardi'yle 1 senedir bu şekilde oynamadıklarını bildirdi.Buruk, bugün Icardi için de şanssızlık olduğunu, takım olarak kötü oynadıklarını dile getirerek, "Hiçbir oyuncumu bugün kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük. Bu her oyuncunun performansını etkiliyor. Bu maçı bir oyuncuya, hücuma veya savunmaya yazamayız. Total olarak çok iyi oynamadık. Her bölgede iyi oynamadık. Bunun baş sorumlusu tabii ki teknik adamdır. Saha içerisinde iyi işler yapamıyorsanız, birinci sorumlusu teknik adamdır. O yüzden oyuncularımı burada bugünkü performanslarından dolayı suçlamak istemiyorum. Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar." ifadesini kullandı.

