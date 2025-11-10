https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kayserispor-maci-sonrasi-domenico-tedesco-galatasarayi-umursamiyorum-1100852231.html

Kayserispor galibiyeti sonrası Domenico Tedesco: Galatasaray'ı umursamıyorum

Kayserispor galibiyeti sonrası Domenico Tedesco: Galatasaray'ı umursamıyorum

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, zirveyle aradaki... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T07:04+0300

2025-11-10T07:04+0300

2025-11-10T07:05+0300

spor

domenico tedesco

fred

i̇smail yüksek

galatasaray

fenerbahçe

kayserispor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100852277_0:0:2151:1211_1920x0_80_0_0_60a47188476ae65253b1f715f747ebe2.jpg

Fenerbahçe - Kayserispor maçı dün akşam Chobani Stadı'nda oynandı. Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan Domenico Tedesco teknik adam, sözlerine Türkçe olarak, "Bu akşam çok mutluyum." diyerek başladı.Zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını vurgulayan Tedesco, "Ligin alt sıralarındaki takımlarla olan maçlara bakınca her zaman zor geçiyor. Fatih Karagümrük maçını da sayabilirim. Maçtan önce çok gergindim çünkü zorlu bir Plzen maçı oynayıp seyahat ettik. Bu sebeple gergindim. İstatistiklerine baktığımda Kayserispor maç başına 17 orta yapıyor ve bu ortalar kaliteli. Diğer takımlarda bu sayı maç başına 6-7 civarında. Bu yüzden sakin kalmamız gerekiyordu. Başta boşluk bulabilmek kolay olmadı. Boşluk bulamayınca rakibi koşturmamız gerekiyor. Dikine pas atmak için doğru anı bulana dek bunu yapmamız gerekiyordu. Takım da bu konuda olgunlaşıyor. Eğer 4 hafta önce bu maç oynansaydı 3 top kaybı yapardık ve kontra yerdik." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın Kocaelispor deplasmanından mağlubiyetle dönmesi ve puan farkının 1'e inmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Galatasaray'ı umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Sadece kendi takımıma bakıyorum. Onları izlemeye, analiz etmeye, onlarla oynayacağımız zaman başlayacağım. Şu anda bunun için doğru zaman değil, lig sıralaması da önemli değil. Çünkü önümüzdeki yol uzun." yanıtını verdi."Çalışanlar ve futbolcular çok mutlu"Karşılaşmanın son bölümünde tribünlerin kendisi için yaptığı tezahüratı duymadığını dile getiren Tedesco, "Maça odaklanmıştım ve maçın ardından bunu bana söylediler. Ben de çok mutlu oldum. Fenerbahçe dev bir kulüp. Futbolcular ve teknik direktörler için en önemli şey taraftarlardır. Dolayısıyla onlar mutluysa ben de mutluyum." diye konuştu.İsmail Yüksek'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Fred'e değinen Tedesco, şunları söyledi:Futbolcuların çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Bütün takım bizlerin güvenini hak ediyor. Bir rakibi anlattığımız zaman, rakip için kafa yoruyorlar. Takımın modu da çok iyi. Çalışanlar ve futbolcular çok mutlu, bu da çok önemli. Biz sabah 9'da toplandığımızda herkesin yüzü gülüyor ve ben de bundan keyif alıyorum. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oynamayanlar da kulübeden destek veriyor. Takım içinde iyi ve sağlıklı bir rekabet var. Bu iyi gidiş de tamamen takım sayesinde. Fiziksel kondisyon da çok iyi. 3 maç üst üste oynayınca biraz fiziksel durumu hissediyorsunuz. 60. dakikada taze kana ihtiyaç vardı. Plzen maçında yaptığımız değişiklikler sebebiyle bugün Asensio, Kerem ve Nene gibi oyuncular maça daha taze çıktılar. Bu durum da bizim için önemliydi." diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/fenerbahce-konuk-ettigi-kayserisporu-4-2-yendi-zirveyle-puan-farkini-1e-indirdi-1100849837.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

domenico tedesco, fred, i̇smail yüksek, galatasaray, fenerbahçe, kayserispor