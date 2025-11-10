Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/meteorolojiden-6-il-icin-kritik-uyari-saganak-etkili-olacak-1100851754.html
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sağanak etkili olacak
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sağanak etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde bekleniyor. Genel olarak Türkiye genelinde hava açık ve parçalı... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde hava yer yer güneşli ve parçalı bulutlu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.MARMARABursa – 23°C: Parçalı bulutluÇanakkale – 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul – 20°C: Parçalı bulutluKırklareli – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar – 18°C: Parçalı ve az bulutluDenizli – 23°C: Parçalı ve az bulutluİzmir – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla – 20°C: Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana – 30°C: Parçalı ve az bulutluAntalya – 25°C: Parçalı ve az bulutluHatay – 27°C: Parçalı ve az bulutluIsparta – 20°C: Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 20°C: Parçalı ve az bulutluEskişehir – 17°C: Parçalı ve az bulutluKonya – 20°C: Parçalı ve az bulutluNevşehir – 21°C: Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 20°C: Parçalı ve az bulutluDüzce – 22°C: Parçalı ve az bulutluSinop – 21°C: Parçalı ve az bulutluZonguldak – 21°C: Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 21°C: Parçalı ve az bulutluRize – 19°C: Parçalı ve az bulutluSamsun – 19°C: Parçalı ve az bulutluTrabzon – 19°C: Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 15°C: Az bulutluKars – 16°C: Az bulutluMalatya – 20°C: Az bulutluVan – 16°C: Az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 24°C: Az bulutluGaziantep – 25°C: Az bulutluMardin – 25°C: Az bulutluSiirt – 25°C: Az bulutlu
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sağanak etkili olacak

06:53 10.11.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde bekleniyor. Genel olarak Türkiye genelinde hava açık ve parçalı bulutlu. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde hava yer yer güneşli ve parçalı bulutlu.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Bursa – 23°C: Parçalı bulutlu
Çanakkale – 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul – 20°C: Parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 23°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 30°C: Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 25°C: Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 27°C: Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 20°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
Konya – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 21°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 22°C: Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
Rize – 19°C: Parçalı ve az bulutlu
Samsun – 19°C: Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 19°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 15°C: Az bulutlu
Kars – 16°C: Az bulutlu
Malatya – 20°C: Az bulutlu
Van – 16°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 24°C: Az bulutlu
Gaziantep – 25°C: Az bulutlu
Mardin – 25°C: Az bulutlu
Siirt – 25°C: Az bulutlu
