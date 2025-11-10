https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/meteorolojiden-6-il-icin-kritik-uyari-saganak-etkili-olacak-1100851754.html

Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sağanak etkili olacak

10.11.2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde hava yer yer güneşli ve parçalı bulutlu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.MARMARABursa – 23°C: Parçalı bulutluÇanakkale – 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul – 20°C: Parçalı bulutluKırklareli – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar – 18°C: Parçalı ve az bulutluDenizli – 23°C: Parçalı ve az bulutluİzmir – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla – 20°C: Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana – 30°C: Parçalı ve az bulutluAntalya – 25°C: Parçalı ve az bulutluHatay – 27°C: Parçalı ve az bulutluIsparta – 20°C: Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 20°C: Parçalı ve az bulutluEskişehir – 17°C: Parçalı ve az bulutluKonya – 20°C: Parçalı ve az bulutluNevşehir – 21°C: Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 20°C: Parçalı ve az bulutluDüzce – 22°C: Parçalı ve az bulutluSinop – 21°C: Parçalı ve az bulutluZonguldak – 21°C: Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 21°C: Parçalı ve az bulutluRize – 19°C: Parçalı ve az bulutluSamsun – 19°C: Parçalı ve az bulutluTrabzon – 19°C: Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 15°C: Az bulutluKars – 16°C: Az bulutluMalatya – 20°C: Az bulutluVan – 16°C: Az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 24°C: Az bulutluGaziantep – 25°C: Az bulutluMardin – 25°C: Az bulutluSiirt – 25°C: Az bulutlu

