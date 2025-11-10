https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/yatirim-bankasina-tefecilik-sorusturmasi-gozaltina-alinan-2-supheli-tutuklandi-1100851192.html
Yatırım bankasına 'tefecilik' soruşturması: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Yatırım bankasına 'tefecilik' soruşturması: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan Q Yatırım Bankası soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler Ali Ercan ve Yasef Mitrani 'tefecilik'...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Q Yatırım Bankası üzerinden 'tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklanmaları, şüpheli Mehmet Aydoğdu ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, şüpheliler Ercan ve Mitrani'nin 'tefecilik' suçundan tutuklanmasına, Aydoğdu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Q Yatırım Bankası yetkililerince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içerisindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiği, bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.Savcılığın sevk yazısıSavcılığın sevk yazısında, müştekinin müracaatı ve alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve birlikte iş yaptıkları yönünde bilgiler olan ve gayri resmi ortağı olarak tabir edilen şüpheli Yasef Mitrani'nin, Peker gayrimenkul şirketinin mali zorluk içerisinde bulunmasından faydalandıkları, Q Yatırım bankası tarafından kredi adı altında para verildiği kaydedildi.Verilen bu paraya ilişkin uygulanan faiz miktarı ve erken kapama tutarının bankacılık kanununda tanımlanan yetki sınırlarını aştığı aktarılan yazıda, Merkez Bankası tarafından belirlenen krediye ilişkin uygulanan faiz oranlarının çok üzerinde bir faiz uygulanmasının söz konusu olduğu belirtildi.Yazıda, bu hususun bilirkişi raporu ile tespit edildiği, verdikleri borç para neticesinde elde edilen gelirin haksız kazanç niteliğinde olduğu aktarıldı.Şüpheliler Ercan ve Mitrani'nin bu yolla 'tefecilik' suçunu işledikleri vurgulanan yazıda, tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.
00:30 10.11.2025 (güncellendi: 00:36 10.11.2025)
İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan Q Yatırım Bankası soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler Ali Ercan ve Yasef Mitrani 'tefecilik' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan üçüncü şüpheli Mehmet Aydoğdu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Q Yatırım Bankası üzerinden 'tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklanmaları, şüpheli Mehmet Aydoğdu ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüpheliler Ercan ve Mitrani'nin 'tefecilik' suçundan tutuklanmasına, Aydoğdu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Q Yatırım Bankası yetkililerince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içerisindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiği, bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Savcılığın sevk yazısında, müştekinin müracaatı ve alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve birlikte iş yaptıkları yönünde bilgiler olan ve gayri resmi ortağı olarak tabir edilen şüpheli Yasef Mitrani'nin, Peker gayrimenkul şirketinin mali zorluk içerisinde bulunmasından faydalandıkları, Q Yatırım bankası tarafından kredi adı altında para verildiği kaydedildi.
Verilen bu paraya ilişkin uygulanan faiz miktarı ve erken kapama tutarının bankacılık kanununda tanımlanan yetki sınırlarını aştığı aktarılan yazıda, Merkez Bankası tarafından belirlenen krediye ilişkin uygulanan faiz oranlarının çok üzerinde bir faiz uygulanmasının söz konusu olduğu belirtildi.
Yazıda, bu hususun bilirkişi raporu ile tespit edildiği, verdikleri borç para neticesinde elde edilen gelirin haksız kazanç niteliğinde olduğu aktarıldı.
Şüpheliler Ercan ve Mitrani'nin bu yolla 'tefecilik' suçunu işledikleri vurgulanan yazıda, tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.