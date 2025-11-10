Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/manisada-ataturk-afislerine-zarar-veren-kisi-gozaltina-alindi-1100851417.html
Manisa'da Atatürk afişlerine zarar veren kişi gözaltına alındı
Manisa'da Atatürk afişlerine zarar veren kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Manisa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla reklam tabelalarına asılan afişlere zarar veren bir kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T01:05+0300
2025-11-10T01:05+0300
türki̇ye
türkiye
emniyet müdürlüğü
cumhuriyet başsavcılığı
akhisar
gözaltı
gözaltı kararı
atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
Manisa'nın Akhisar ilçesinde İnönü ve Hürriyet mahallelerinde bulunan reklam tabelalarındaki Atatürk afişlerine zarar verildiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.Akhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen A.Y. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/ataturkun-anisina-sosyal-deney-yere-dokulen-karanfilleri-topladilar-kimisi-selamladi-kimisi-1100848043.html
türki̇ye
akhisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı, akhisar, gözaltı, gözaltı kararı, atatürk
türkiye, emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı, akhisar, gözaltı, gözaltı kararı, atatürk

Manisa'da Atatürk afişlerine zarar veren kişi gözaltına alındı

01:05 10.11.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© AA
Abone ol
Manisa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla reklam tabelalarına asılan afişlere zarar veren bir kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde İnönü ve Hürriyet mahallelerinde bulunan reklam tabelalarındaki Atatürk afişlerine zarar verildiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.
Akhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen A.Y. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
TÜRKİYE
Atatürk'ün anısına sosyal deney: Yere dökülen karanfilleri topladılar, kimisi selamladı, kimisi fotoğraf çektirdi
Dün, 17:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала