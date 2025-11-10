https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/manisada-ataturk-afislerine-zarar-veren-kisi-gozaltina-alindi-1100851417.html
Manisa'da Atatürk afişlerine zarar veren kişi gözaltına alındı
Manisa'da Atatürk afişlerine zarar veren kişi gözaltına alındı
Manisa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla reklam tabelalarına asılan afişlere zarar veren bir kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde İnönü ve Hürriyet mahallelerinde bulunan reklam tabelalarındaki Atatürk afişlerine zarar verildiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.Akhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen A.Y. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
Manisa'da Atatürk afişlerine zarar veren kişi gözaltına alındı
Manisa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla reklam tabelalarına asılan afişlere zarar veren bir kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde İnönü ve Hürriyet mahallelerinde bulunan reklam tabelalarındaki Atatürk afişlerine zarar verildiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı.
Akhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen A.Y. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.