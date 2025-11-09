Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/ataturkun-anisina-sosyal-deney-yere-dokulen-karanfilleri-topladilar-kimisi-selamladi-kimisi-1100848043.html
Atatürk'ün anısına sosyal deney: Yere dökülen karanfilleri topladılar, kimisi selamladı, kimisi fotoğraf çektirdi
Atatürk'ün anısına sosyal deney: Yere dökülen karanfilleri topladılar, kimisi selamladı, kimisi fotoğraf çektirdi
Sputnik Türkiye
Mustafa Kemal Atatürk'in vefatının yıldönümü için Tekirdağ'da gerçekleştitilen bir sosyal deneyde Atatürk portresi önünden düşen karanfilleri yoldan geçenlerin... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T17:55+0300
2025-11-09T17:56+0300
türki̇ye
10 kasım
tekirdağ
mustafa kemal atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100233115_0:96:1120:726_1920x0_80_0_0_646a97c01b17eb9fe869fc44de7b788a.jpg
Tekirdağ'ın 11 ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında bir sosyal deney yapıldı. Deney kapsamında 11 ilçede farklı noktalara Atatürk portresi ve yere dökülmüş kırmızı karanfiller bırakıldı. Yerdeki karanfilleri fark edip alarak Atatürk'ün portresinin önüne koyanların bazıları Atatürk'ü selamladı, bazıları ise portrenin yanında fotoğraf çekti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında söz konusu anlar paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/meb-10-kasim-ataturku-anma-gununun-kasitli-olarak-ara-tatil-kapsamina-alindigi-iddialarina-yanit-1097996272.html
türki̇ye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100233115_0:0:1120:841_1920x0_80_0_0_96fba3574b0107ed92bf5f51edc7de81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10 kasım, tekirdağ, mustafa kemal atatürk
10 kasım, tekirdağ, mustafa kemal atatürk

Atatürk'ün anısına sosyal deney: Yere dökülen karanfilleri topladılar, kimisi selamladı, kimisi fotoğraf çektirdi

17:55 09.11.2025 (güncellendi: 17:56 09.11.2025)
© AAMustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
© AA
Abone ol
Mustafa Kemal Atatürk'in vefatının yıldönümü için Tekirdağ'da gerçekleştitilen bir sosyal deneyde Atatürk portresi önünden düşen karanfilleri yoldan geçenlerin yerine koyduğu ve kimlerinin portrenin karşısına geçiğ selem verdiği; kimilerininse fotoğraf çektidirdiği görüldü.
Tekirdağ'ın 11 ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında bir sosyal deney yapıldı.
Deney kapsamında 11 ilçede farklı noktalara Atatürk portresi ve yere dökülmüş kırmızı karanfiller bırakıldı. Yerdeki karanfilleri fark edip alarak Atatürk'ün portresinin önüne koyanların bazıları Atatürk'ü selamladı, bazıları ise portrenin yanında fotoğraf çekti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında söz konusu anlar paylaşıldı.
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
TÜRKİYE
MEB, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün, kasıtlı olarak ara tatil kapsamına alındığı iddialarına yanıt verdi
18 Temmuz, 20:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала