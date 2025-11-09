Tekirdağ'ın 11 ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında bir sosyal deney yapıldı. Deney kapsamında 11 ilçede farklı noktalara Atatürk portresi ve yere dökülmüş kırmızı karanfiller bırakıldı. Yerdeki karanfilleri fark edip alarak Atatürk'ün portresinin önüne koyanların bazıları Atatürk'ü selamladı, bazıları ise portrenin yanında fotoğraf çekti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında söz konusu anlar paylaşıldı.

Atatürk'ün anısına sosyal deney: Yere dökülen karanfilleri topladılar, kimisi selamladı, kimisi fotoğraf çektirdi

