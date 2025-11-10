https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhurman-ilk-yurt-disi-ziyaretini-turkiyeye-gerceklestirecek-1100866668.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşeceğini bildirdi.Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmelerin ve Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınacağını belirtti.İlk yurt dışı ziyareti Türkiye'yeCumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan Erhürman'ın, 13 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.
