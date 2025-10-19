https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/tufan-erhurman-cok-iyi-iliskiler-turkiye-cumhuriyeti-ile-daha-da-geliserek-devam-edecek-1100308706.html
Tufan Erhürman: Çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek
Tufan Erhürman: Çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek
Kuzey Kıbrıs'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman, çok iyi ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edeceğini söyledi ve kendisinin bunu da bir misyon olarak gördüğünü belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman seçmin ardından yaptığı değerlendirmede "Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak" dedi.Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Erhürman "Hiçbir cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden ne müzakere yürüttü ne görüşme yürüttü, ne dış politika çizgisi belirledi. Bu bizim devlet geleneğimizdir. Aynen bu devlet geleneğimiz devam edecek" diye konuştu.Erhürman, Türkiye ile ilişkiler konusunda hiç olumsuz bir şey söylemediğine dikkati çekerek, "Ama çok büyük bir kara propaganda yürütüldü bu konuda. Aslında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri beni çok iyi tanır" ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs'ta geçmişte 15 ay başbakanlık yaptığını ve yıllardır ana muhalefet partisi liderliği yürüttüğünü aktaran Erhürman açıklamasında şunları da ifade etti:
Tufan Erhürman: Çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek
22:41 19.10.2025 (güncellendi: 22:42 19.10.2025)
Kuzey Kıbrıs'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman, çok iyi ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edeceğini söyledi ve kendisinin bunu da bir misyon olarak gördüğünü belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman seçmin ardından yaptığı değerlendirmede "Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak" dedi.
Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Erhürman "Hiçbir cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden ne müzakere yürüttü ne görüşme yürüttü, ne dış politika çizgisi belirledi. Bu bizim devlet geleneğimizdir. Aynen bu devlet geleneğimiz devam edecek" diye konuştu.
Erhürman, Türkiye ile ilişkiler konusunda hiç olumsuz bir şey söylemediğine dikkati çekerek, "Ama çok büyük bir kara propaganda yürütüldü bu konuda. Aslında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri beni çok iyi tanır" ifadesini kullandı.
Kuzey Kıbrıs'ta geçmişte 15 ay başbakanlık yaptığını ve yıllardır ana muhalefet partisi liderliği yürüttüğünü aktaran Erhürman açıklamasında şunları da ifade etti:
"Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bizim için son derece önemlidir, yaşamsaldır. Bunu her yerde her zaman söyledim ve dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak.
Ben eminim, doğru zeminde çok iyi ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti ile hatta daha da gelişerek, ben bunun için de bunu da bir misyon olarak kendime görüyorum, daha da gelişerek devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk halkına da buradan yürekten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum."