Tufan Erhürman: Çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek

"Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bizim için son derece önemlidir, yaşamsaldır. Bunu her yerde her zaman söyledim ve dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak.

Ben eminim, doğru zeminde çok iyi ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti ile hatta daha da gelişerek, ben bunun için de bunu da bir misyon olarak kendime görüyorum, daha da gelişerek devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk halkına da buradan yürekten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum."