https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/fenerbahce-konuk-ettigi-kayserisporu-4-2-yendi-zirveyle-puan-farkini-1e-indirdi-1100849837.html

Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yendi, zirveyle puan farkını 1'e indirdi

Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yendi, zirveyle puan farkını 1'e indirdi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirvede bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-09T22:46+0300

2025-11-09T22:46+0300

2025-11-09T22:46+0300

fenerbahçe

spor

kerem aktürkoğlu

galatasaray

kayserispor

trendyol süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100849961_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_db50946194802182079f4620a0a1f301.jpg

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Zecorner Kayserispor'u konuk etti.İlk yarıda 38. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı.İkinci yarıda 50. dakikada yine Nene ile 3. golü bulan Fenerbahçe, 53. dakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı yeniden 3'e çıkard. Fenerbahçe, 74. dakikada yine German Onugkha ile topu ağlarında gördü. Sahadan 4-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.Namağlup tek takım FenerbahçeFenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.Kerem Aktürkoğlu takımıyla ligde ilk golünü attıFenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kocaelispor-sahasinda-galatasarayi-1-0-maglup-etti-1100848893.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, galatasaray, kayserispor, trendyol süper lig