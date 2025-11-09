Türkiye
Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yendi, zirveyle puan farkını 1'e indirdi
Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yendi, zirveyle puan farkını 1'e indirdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirvede bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Zecorner Kayserispor'u konuk etti.İlk yarıda 38. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı.İkinci yarıda 50. dakikada yine Nene ile 3. golü bulan Fenerbahçe, 53. dakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı yeniden 3'e çıkard. Fenerbahçe, 74. dakikada yine German Onugkha ile topu ağlarında gördü. Sahadan 4-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.Namağlup tek takım FenerbahçeFenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.Kerem Aktürkoğlu takımıyla ligde ilk golünü attıFenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.
Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yendi, zirveyle puan farkını 1'e indirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirvede bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Zecorner Kayserispor'u konuk etti.
İlk yarıda 38. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarıda 50. dakikada yine Nene ile 3. golü bulan Fenerbahçe, 53. dakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı yeniden 3'e çıkard. Fenerbahçe, 74. dakikada yine German Onugkha ile topu ağlarında gördü. Sahadan 4-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.

Namağlup tek takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.
Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu takımıyla ligde ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.
