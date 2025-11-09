https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/fenerbahce-konuk-ettigi-kayserisporu-4-2-yendi-zirveyle-puan-farkini-1e-indirdi-1100849837.html
Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yendi, zirveyle puan farkını 1'e indirdi
Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yendi, zirveyle puan farkını 1'e indirdi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirvede bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T22:46+0300
2025-11-09T22:46+0300
2025-11-09T22:46+0300
fenerbahçe
spor
kerem aktürkoğlu
galatasaray
kayserispor
trendyol süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100849961_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_db50946194802182079f4620a0a1f301.jpg
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Zecorner Kayserispor'u konuk etti.İlk yarıda 38. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı.İkinci yarıda 50. dakikada yine Nene ile 3. golü bulan Fenerbahçe, 53. dakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı yeniden 3'e çıkard. Fenerbahçe, 74. dakikada yine German Onugkha ile topu ağlarında gördü. Sahadan 4-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.Namağlup tek takım FenerbahçeFenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.Kerem Aktürkoğlu takımıyla ligde ilk golünü attıFenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kocaelispor-sahasinda-galatasarayi-1-0-maglup-etti-1100848893.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100849961_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_63b36e0c87bcc896b8117d81ea233587.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, galatasaray, kayserispor, trendyol süper lig
fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, galatasaray, kayserispor, trendyol süper lig
Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yendi, zirveyle puan farkını 1'e indirdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirvede bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Zecorner Kayserispor'u konuk etti.
İlk yarıda 38. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarıda 50. dakikada yine Nene ile 3. golü bulan Fenerbahçe, 53. dakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı yeniden 3'e çıkard. Fenerbahçe, 74. dakikada yine German Onugkha ile topu ağlarında gördü. Sahadan 4-2 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.
Namağlup tek takım Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.
Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.
Kerem Aktürkoğlu takımıyla ligde ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.