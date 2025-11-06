https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/abdde-bir-tesiste-meydana-gelen-patlama-sonucu-sivi-amonyak-sizintisi-meydana-geldi-1100778730.html
ABD'de bir tesiste meydana gelen patlama sonucu sıvı amonyak sızıntısı meydana geldi
ABD'de bir tesiste meydana gelen patlama sonucu sıvı amonyak sızıntısı meydana geldi
Mississippi Valisi Reeves, gübre üreticisi CF Industries fabrikasında meydana gelen patlama sonucu sıvı amonyak sızıntısının gerçekleştiğini belirtti.
Olayda ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi verilmezken Kızıl Haç mağdurlara yardım merkezi açtı.Mississippi Valisi Tate Reeves, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Mississippi Eyaleti, Yazoo City'nin kuzeyindeki CF Industries fabrikasında meydana gelen sıvı amonyak sızıntısını aktif olarak gidermeye çalışıyor. Ön veriler, sızıntının bir patlama nedeniyle meydana geldiğini gösteriyor” diye yazdı.Halihazırda olayda ölen veya yaralanan olduğuna dair bir bilginin olmadığını bildiren Tate, Renshaw ve Jenrette yollarının yakınında bulunan kişilere “derhal tahliye etmeleri” çağrısında bulundu.Mississippi Çevre Kalitesi Departmanı, X paylaşımında, durumun havadan izlenmesinin planlandığını belirtti.
08:53 06.11.2025 (güncellendi: 09:00 06.11.2025)
