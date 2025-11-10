https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/dubai-colunde-parcalanmis-cesetleri-bulundu-kripto-para-milyoneri-ve-esi-olduruldu-1100868744.html
Dubai çölünde parçalanmış cesetleri bulundu: Kripto para milyoneri ve eşi öldürüldü
Bir zamanlar milyon dolarlık kripto servetiyle tanınan Rus iş insanı Roman Novak ve eşi Anna Novak, Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu. Çifte, “yatırımcı”... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, Rus kripto milyoner Roman Novak ve eski televizyon muhabiri olan eşi Anna Novak (37)’ın cesetleri, günler süren aramaların ardından çöl kumları arasında bulundu.Çiftin, Ekim ayında “yatırımcılarla görüşmek” için Dubai’nin Hatta bölgesine gittiği, ancak kısa süre sonra fidye amaçlı kaçırıldıkları ortaya çıktı.Yatırım buluşması kabusa dönüştüAile üyeleri, günlerce kendilerine ulaşamayınca çifti kayıp olarak bildirdi. Yapılan soruşturma sonucu, Novak çiftinin Hatta’daki bir villada öldürüldüğü ve ardından cesetlerinin çöldeki farklı noktalara gömüldüğü belirlendi.Cinayetle bağlantılı üç kişi (Rusya-Ukrayna krizinde savaşmış iki paralı asker ve eski bir cinayet masası dedektifi) Rusya’nın St. Petersburg, Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yakalandı.Şifreyi vermediler, ölümle cezalandırıldılarSoruşturma raporuna göre, şüpheliler Novak çiftinden kripto cüzdanlarının şifresini istemiş ancak erişim sağlanamayınca ikisini de öldürmüş.Rusya Soruşturma Komitesi sözcüsü Svetlana Petrenko, “Katillerin kaçırmayı planlayan yardımcıları da vardı. Arabaları ve villayı onlar kiraladı,” dedi. Fail grubun, cinayet sonrası bıçakları ve eşyaları farklı emirliklere atarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı bildirildi.Cinayet ağı genişliyorTutuklanan üç zanlı, 28 Aralık’a kadar gözaltında kalacak. Ancak olayla bağlantılı beşi 25 yaşın altında beş kişi daha aranıyor. Novak çiftinin geride küçük yaşta çocuklar bıraktığı, çocukların şu anda anneanne ve dedelerine teslim edildiği öğrenildi.Yanıltıcı sinyaller ve sahte mesajlarPolis kayıtlarına göre Novak, kaybolmadan kısa süre önce arkadaşlarına “Umman sınırındaki dağlarda mahsur kaldım, 200 bin dolara ihtiyacım var” mesajı yollamıştı. Telefon sinyalleri, çiftin Hatta’dan Umman ve ardından Cape Town, Güney Afrika yönüne hareket ettiğini gösterse de, yetkililer bu sinyallerin kasıtlı olarak saptırıldığını tespit etti. UAE polisi ve Rus yetkililer, “Telefonlar, cinayet izlerini gizlemek için sahte rotalar oluşturmakta kullanıldı” dedi.
