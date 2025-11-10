https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bilim-insanlari-dunyada-kac-insan-oldugunu-yanlis-hesaplamis-olabilir-1100868340.html

Bilim insanları dünyada kaç insan olduğunu yanlış hesaplamış olabilir

Tahminler mevcut dünya nüfusunun 8.2 milyar civarında olduğunu söylüyor, ancak yeni bir çalışma kırsal alanlarda hesaplandığından daha fazla insan olabileceğini gösterdi. Saymaya 1’den başlamamız gerekebilir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096369263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18e985f21bde73f9bd78e29fa9bd1aed.jpg

İnsan türü neredeyse her kıtada, zorlu koşullarda bile yaşamayı başarıyor ve ikinci sıradaki rakibi olan sıçanlardan en az bir milyar daha fazla bireye sahip. Ancak yeni araştırma, insan nüfusunun bu etkileyici yayılımının aslında büyük ölçüde eksik bildirilmiş olabileceğini ortaya koyuyor.Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'nden araştırmacılar, 35 ülkedeki 300 kırsal baraj projesini inceleyerek, bu bağımsız nüfus sayımları ile 1975-2010 yılları arasında toplanan diğer nüfus verileri arasında tutarsızlıklar buldu.‘Doğrulukları hiç değerlendirilmemişti’Araştırmanın başyazarı Josias Lang-Ritter, bu tahminlerin kırsal bölgeleri ciddi biçimde eksik temsil edebileceğini söylüyor:Lang-Ritter şöyle devam etti:Bu farkın bir kısmı, birçok ülkenin yeterli kaynaklara sahip olmaması ve uzak kırsal bölgelere ulaşmanın zorluğu nedeniyle nüfus sayımlarında yaşanan aksaklıklardan kaynaklanıyor olabilir.Uzmana göre Dünya genelinde kırsal nüfusun yaygın biçimde eksik temsil edilmesi, bu topluluklar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü nüfus sayımları, kaynakların nasıl paylaştırılacağını belirlemede temel rol oynar.‘Birkaç milyar fazla insan olması düşük ihtimal’Buna karşın Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Stuart Gietel-Basten ise New Scientist dergisine yaptığı açıklamada, kırsal nüfus verilerinin toplanmasına daha fazla yatırım yapılmasının yararlı olacağını ancak Dünya’da birkaç milyar daha fazla insan olabileceği iddiasının düşük ihtimal olduğunu söyledi:Uzmanlara göre onlarca yıllık veri setlerini yeniden düşünmeden önce, çok daha fazla kanıta ihtiyacı var.

