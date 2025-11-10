Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/doktorlar-yasamaz-demisti-beyinsiz-dogan-kiz-20-yasina-basti-1100864773.html
Doktorlar yaşamaz demişti: Beyinsiz doğan kız 20 yaşına bastı
Doktorlar yaşamaz demişti: Beyinsiz doğan kız 20 yaşına bastı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Nebraska eyaletinde beyinsiz doğan Alex Simpson, doktorların yalnızca birkaç yıl ömür biçmesine rağmen 20. yaşını kutladı. Hydranensefali adı verilen... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T15:38+0300
2025-11-10T15:38+0300
alex
abd
sağlik
beyin
beyin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099990375_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1ccafdcf90c847b0bcb44da31c989ac9.jpg
Nebraska’da yaşayan Alex Simpson, doğduğunda tamamen sağlıklı görünüyordu. Ancak iki ay sonra yapılan kontrollerde ailesine, beyin gelişimini engelleyen hydranensefali tanısı konuldu. Bu hastalık, beynin belirli kısımlarının doğuştan eksik olmasıyla karakterize ve çoğunlukla ölümcül.Doktorlar Alex’in 4 yaşına kadar yaşayamayacağını söylemişti. Ancak genç kadın, tüm tahminleri altüst ederek 20 yaşına bastı.Beyninin sadece küçük bir kısmı varBaba Shawn Simpson, yerel televizyon kanalı KETV News’e yaptığı açıklamada, “Teknik olarak beyninin sadece serçe parmağımın yarısı kadar bir kısmı mevcut. Geri kalan tamamen yok,” dedi.Anne Lorena ise kızlarının yaşamasını “mucize” olarak nitelendiriyor: “Alex doğduğunda çok korktuk ama inanç ve sevgi bizi ayakta tuttu.”'Sevgi onu hayatta tuttu'Aileye göre Alex, görme ve duyma yetilerine sahip olmasa da çevresindeki insanların varlığını hissedebiliyor.Baba Shawn, “Yanına gittiğimde gözleriyle beni arıyor,” derken 14 yaşındaki kardeşi SJ ise, “Birisi stresli olduğunda veya birinin canı yandığında Alex bunu hissediyor. Sanki enerjiyle bağlantı kuruyor,” dedi.Nadir görülen bir tıbbi durumCleveland Clinic verilerine göre hydranensefali, her 5.000 ila 10.000 gebelikte bir görülüyor ve nedenleri hâlâ tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, hastalığın genetik olabileceğini veya gebelikte toksinlere maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.Belirtiler arasında görme ve işitme sorunları, kas sertliği, nefes alma zorlukları ve baş çevresinde büyüme yer alıyor.'O bir savaşçı'Ailesi, Alex’in yaşam öyküsünü “mucize” olarak tanımlıyor. Anne Lorena, “O bir savaşçı. Onunla gurur duyuyoruz,” derken baba Shawn, “20 yıl önce korkuyorduk ama şimdi umutla doluyuz. Alex bize sevginin gücünü öğretti,” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/suc-psikologu-ortaya-cikardi-narsistleri-tanimanin-tek-soruluk-yontemi-belli-oldu-1100862072.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099990375_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_2c98c75632cdc110b993bad9b774d4d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alex, abd, beyin, beyin
alex, abd, beyin, beyin

Doktorlar yaşamaz demişti: Beyinsiz doğan kız 20 yaşına bastı

15:38 10.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeyin sisi
Beyin sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD’nin Nebraska eyaletinde beyinsiz doğan Alex Simpson, doktorların yalnızca birkaç yıl ömür biçmesine rağmen 20. yaşını kutladı. Hydranensefali adı verilen nadir bir beyin gelişim bozukluğuna sahip olan Alex’in ailesi, kızlarının yaşama gücünü “sevgi ve inanç”la açıklıyor.
Nebraska’da yaşayan Alex Simpson, doğduğunda tamamen sağlıklı görünüyordu. Ancak iki ay sonra yapılan kontrollerde ailesine, beyin gelişimini engelleyen hydranensefali tanısı konuldu. Bu hastalık, beynin belirli kısımlarının doğuştan eksik olmasıyla karakterize ve çoğunlukla ölümcül.
Doktorlar Alex’in 4 yaşına kadar yaşayamayacağını söylemişti. Ancak genç kadın, tüm tahminleri altüst ederek 20 yaşına bastı.

Beyninin sadece küçük bir kısmı var

Baba Shawn Simpson, yerel televizyon kanalı KETV News’e yaptığı açıklamada, “Teknik olarak beyninin sadece serçe parmağımın yarısı kadar bir kısmı mevcut. Geri kalan tamamen yok,” dedi.
Anne Lorena ise kızlarının yaşamasını “mucize” olarak nitelendiriyor: “Alex doğduğunda çok korktuk ama inanç ve sevgi bizi ayakta tuttu.”

'Sevgi onu hayatta tuttu'

Aileye göre Alex, görme ve duyma yetilerine sahip olmasa da çevresindeki insanların varlığını hissedebiliyor.
Baba Shawn, “Yanına gittiğimde gözleriyle beni arıyor,” derken 14 yaşındaki kardeşi SJ ise, “Birisi stresli olduğunda veya birinin canı yandığında Alex bunu hissediyor. Sanki enerjiyle bağlantı kuruyor,” dedi.

Nadir görülen bir tıbbi durum

Cleveland Clinic verilerine göre hydranensefali, her 5.000 ila 10.000 gebelikte bir görülüyor ve nedenleri hâlâ tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, hastalığın genetik olabileceğini veya gebelikte toksinlere maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.
Belirtiler arasında görme ve işitme sorunları, kas sertliği, nefes alma zorlukları ve baş çevresinde büyüme yer alıyor.

'O bir savaşçı'

Ailesi, Alex’in yaşam öyküsünü “mucize” olarak tanımlıyor. Anne Lorena, “O bir savaşçı. Onunla gurur duyuyoruz,” derken baba Shawn, “20 yıl önce korkuyorduk ama şimdi umutla doluyuz. Alex bize sevginin gücünü öğretti,” ifadelerini kullandı.
psikolog - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
SAĞLIK
Suç psikoloğu ortaya çıkardı: Narsistleri tanımanın tek soruluk yöntemi belli oldu
13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала