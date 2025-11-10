https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/doktorlar-yasamaz-demisti-beyinsiz-dogan-kiz-20-yasina-basti-1100864773.html

Doktorlar yaşamaz demişti: Beyinsiz doğan kız 20 yaşına bastı

Doktorlar yaşamaz demişti: Beyinsiz doğan kız 20 yaşına bastı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Nebraska eyaletinde beyinsiz doğan Alex Simpson, doktorların yalnızca birkaç yıl ömür biçmesine rağmen 20. yaşını kutladı. Hydranensefali adı verilen... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T15:38+0300

2025-11-10T15:38+0300

2025-11-10T15:38+0300

alex

abd

sağlik

beyin

beyin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099990375_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1ccafdcf90c847b0bcb44da31c989ac9.jpg

Nebraska’da yaşayan Alex Simpson, doğduğunda tamamen sağlıklı görünüyordu. Ancak iki ay sonra yapılan kontrollerde ailesine, beyin gelişimini engelleyen hydranensefali tanısı konuldu. Bu hastalık, beynin belirli kısımlarının doğuştan eksik olmasıyla karakterize ve çoğunlukla ölümcül.Doktorlar Alex’in 4 yaşına kadar yaşayamayacağını söylemişti. Ancak genç kadın, tüm tahminleri altüst ederek 20 yaşına bastı.Beyninin sadece küçük bir kısmı varBaba Shawn Simpson, yerel televizyon kanalı KETV News’e yaptığı açıklamada, “Teknik olarak beyninin sadece serçe parmağımın yarısı kadar bir kısmı mevcut. Geri kalan tamamen yok,” dedi.Anne Lorena ise kızlarının yaşamasını “mucize” olarak nitelendiriyor: “Alex doğduğunda çok korktuk ama inanç ve sevgi bizi ayakta tuttu.”'Sevgi onu hayatta tuttu'Aileye göre Alex, görme ve duyma yetilerine sahip olmasa da çevresindeki insanların varlığını hissedebiliyor.Baba Shawn, “Yanına gittiğimde gözleriyle beni arıyor,” derken 14 yaşındaki kardeşi SJ ise, “Birisi stresli olduğunda veya birinin canı yandığında Alex bunu hissediyor. Sanki enerjiyle bağlantı kuruyor,” dedi.Nadir görülen bir tıbbi durumCleveland Clinic verilerine göre hydranensefali, her 5.000 ila 10.000 gebelikte bir görülüyor ve nedenleri hâlâ tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, hastalığın genetik olabileceğini veya gebelikte toksinlere maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.Belirtiler arasında görme ve işitme sorunları, kas sertliği, nefes alma zorlukları ve baş çevresinde büyüme yer alıyor.'O bir savaşçı'Ailesi, Alex’in yaşam öyküsünü “mucize” olarak tanımlıyor. Anne Lorena, “O bir savaşçı. Onunla gurur duyuyoruz,” derken baba Shawn, “20 yıl önce korkuyorduk ama şimdi umutla doluyuz. Alex bize sevginin gücünü öğretti,” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/suc-psikologu-ortaya-cikardi-narsistleri-tanimanin-tek-soruluk-yontemi-belli-oldu-1100862072.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alex, abd, beyin, beyin