https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/cumhurbaskani-erdogan-en-buyuk-eserim-dediginiz-turkiye-cumhuriyetine-tutkuyla-sahip-cikiyoruz-1100854261.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Erdoğan tören sonrası konuşmasında "En büyük... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T09:23+0300
2025-11-10T09:23+0300
2025-11-10T09:23+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100854307_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_66803fcd90783ffcdea9d3662cab361c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Erdoğan tören sonrası konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:"En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz""Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/mhp-lideri-bahceli-aziz-ataturkun-emaneti-asla-zedelenmeyecek-1100848991.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100854307_0:0:1276:956_1920x0_80_0_0_40bbace1020a07f4cebadf399e7898d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Erdoğan tören sonrası konuşmasında "En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı.
Erdoğan tören sonrası konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:
"En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz"
"Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"