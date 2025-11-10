https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/cumhurbaskani-erdogan-en-buyuk-eserim-dediginiz-turkiye-cumhuriyetine-tutkuyla-sahip-cikiyoruz-1100854261.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Erdoğan tören sonrası konuşmasında "En büyük... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T09:23+0300

2025-11-10T09:23+0300

2025-11-10T09:23+0300

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100854307_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_66803fcd90783ffcdea9d3662cab361c.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Erdoğan tören sonrası konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:"En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz""Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/mhp-lideri-bahceli-aziz-ataturkun-emaneti-asla-zedelenmeyecek-1100848991.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60