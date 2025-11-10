Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Erdoğan tören sonrası konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:"En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz""Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz

09:23 10.11.2025
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Erdoğan tören sonrası konuşmasında "En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı.
Erdoğan tören sonrası konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:
"En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz"
"Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"
TÜRKİYE
MHP lideri Bahçeli: Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek
Dün, 19:36
