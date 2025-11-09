https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/mhp-lideri-bahceli-aziz-ataturkun-emaneti-asla-zedelenmeyecek-1100848991.html
MHP lideri Bahçeli: Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek
MHP lideri Bahçeli: Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle yayımladığı mesajda "Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek, nitekim güvenli, huzurlu... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T19:36+0300
2025-11-09T19:36+0300
2025-11-09T19:37+0300
türki̇ye
türkiye
gazi mustafa kemal atatürk
mhp
türkiye cumhuriyeti
10 kasım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu, İstiklal Mücadelesi'nin lideri, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde hürmet, rahmet ve minnetle andığını' ifade etti.Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırdığını, bu süre zarfında göz kamaştıran sıçramalara imza attığını, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine derin izler, arkasında büyük eserler bıraktığını anımsatan MHP lideri Bahçeli, Atatürk'ün her kararında, her icraatında, her adımında Türk milletine inandığının, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edindiğini belirtti.Bahçeli, Atatürk'ün esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen bir milletin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:Bahçeli, 10 Kasım'ın bir ağlama, dövünme ve yas tutma günü değil, aziz Atatürk'ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini ve eserlerini samimiyetle kavramak için bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemi olduğunu belirtti.'Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır'Doğan her fani gibi Atatürk'ün de ölümü tattğını, mühim olanın Gazi'nin büyük mirasına leke sürdürmemek, Türkiye Cumhuriyeti'nin payidarlığına zarar verdirmemekte olduğunu bildiren Bahçeli şu ifadeleri de mesajında kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/ataturkun-anisina-sosyal-deney-yere-dokulen-karanfilleri-topladilar-kimisi-selamladi-kimisi-1100848043.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1c781613bc7b1609dd79069a628e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, gazi mustafa kemal atatürk, mhp, türkiye cumhuriyeti, 10 kasım
türkiye, gazi mustafa kemal atatürk, mhp, türkiye cumhuriyeti, 10 kasım
MHP lideri Bahçeli: Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek
19:36 09.11.2025 (güncellendi: 19:37 09.11.2025)
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle yayımladığı mesajda "Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek, nitekim güvenli, huzurlu, refah ve barışla bezenen, devamında yükseldikçe yükselen bir Türkiye'ye inanıyorum ki herkes şahit olacaktır" ifadelerine yer verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu, İstiklal Mücadelesi'nin lideri, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde hürmet, rahmet ve minnetle andığını' ifade etti.
Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırdığını, bu süre zarfında göz kamaştıran sıçramalara imza attığını, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine derin izler, arkasında büyük eserler bıraktığını anımsatan MHP lideri Bahçeli, Atatürk'ün her kararında, her icraatında, her adımında Türk milletine inandığının, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edindiğini belirtti.
Bahçeli, Atatürk'ün esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen bir milletin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Gerek askerlik hizmeti süresince gerekse de devlet ve siyaset hayatında karamsarlıktan uzak durmuş, müstevlilerin zulüm senaryolarına kahramanca bir mücadeleyle direnerek milli gönüllerde bayraklaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal meşruiyetten, insanlığın evrensel prensiplerinden ve milletimizin tertemiz iradesinden en ufak bir sapma göstermemiş, taviz vermemiştir. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni Milli Mücadele'nin hayranlık uyandıran zaferleri üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmiştir.
Bundan dolayı kendisine çok şey borçlu olduğumuz ve aziz hatırasını yaşatmanın mükellefiyetini üstlendiğimiz çok açık bir hakikattir. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda kurucu fikir ve felsefeye dayanarak, hatta daha da ilham alarak, milli birlik ve kardeşlik anlayışının refakatinde layık olduğu zirveye muhakkak tırmanacaktır. Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek, nitekim güvenli, huzurlu, refah ve barışla bezenen, devamında yükseldikçe yükselen bir Türkiye'ye inanıyorum ki herkes şahit olacaktır."
Bahçeli, 10 Kasım'ın bir ağlama, dövünme ve yas tutma günü değil, aziz Atatürk'ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini ve eserlerini samimiyetle kavramak için bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemi olduğunu belirtti.
'Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır'
Doğan her fani gibi Atatürk'ün de ölümü tattğını, mühim olanın Gazi'nin büyük mirasına leke sürdürmemek, Türkiye Cumhuriyeti'nin payidarlığına zarar verdirmemekte olduğunu bildiren Bahçeli şu ifadeleri de mesajında kullandı:
"Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' diyerek övdüğü Türkiye Cumhuriyeti'ne samimiyet ve sadakatle sahip çıkmak, muhtemel risk ve tehditler karşısında uyanık ve dikkatli olmak her millet evladının görevi olmalıdır. Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 87. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."