https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/fenomenin-makyaj-urununde-arsenik-cikti-binlerce-urune-acil-toplatma-karari-verildi-1100842534.html
Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi
Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi
Sputnik Türkiye
İrlandalı ünlü fenomen Suzanne Jackson'a ait makyaj markasının ürünlerinde, izin verilenin üzerinde arsenik tespit edildiği bildirildi. Ürünlerin raflardan... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T14:49+0300
2025-11-09T14:49+0300
2025-11-09T14:49+0300
yaşam
avrupa birliği
ab
kanser
kanserojen
makyaj
arsenik
i̇rlanda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/13/1042679495_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5c98ef3652e087cd66963edd0e13695c.jpg
Avrupa Birliği’nin hızlı uyarı sistemi Safety Gate, İrlandalı fenomen Suzanne Jackson'ın kozmetik markası SOSU Cosmetics’e ait bir far paletinin tehlikeli bulunduğunu duyurdu. 'Peach Dreams' isimli göz farı paletinde, bazı renklerde yüksek oranda arsenik tespit edildiği belirtildi. Ürünlerin raflardan kaldırıldığı, tüketicilere kullanılmaması uyarısı yapıldığı aktarıldı.Ne kadar tehlikeli? Yapılan incelemelerde bazı tonlarda arsenik seviyesinin normal sınırların üzerinde olduğu aktarıldı. Raporda, arsenik için arseniğin kansere yol açabileceği, doğurganlığa zarar verebileceği ve uzun süreli kullanımda organlara zarar verebileceği bildirildi. Bu sonuçların ardından ürünün piyasadan acilen toplatıldığı açıklandı.Suzanne Jackson kim? Markanın kurucusu Suzanne Jackson, İrlanda’nın en tanınan internet fenomenlerinden biri olarak biliniyor. Sosyal medya içerikleriyle ünlenen Jackson, daha sonra SOSU Cosmetics markasını kurarak güzellik sektörüne adım attı. Bugün markanın, İrlanda genelinde iki binden fazla mağazada satıldığı aktarıldı.Ürün piyasadan kaldırıldı AB güvenlik sisteminin uyarısının ardından, markanın ürünü raf ve internet satışından çektiği, tüketicilere ise kullanmamaları yönünde çağrı yaptığı ifade edildi. Yetkililerin, ürünü satın alanların iade süreçlerini takip edebileceğini aktardığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cocuk-urunlerinde-gida-boyasi-alarmi-bes-urunden-birinde-tehlike-tespit-edildi-1100815959.html
i̇rlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/13/1042679495_215:0:964:562_1920x0_80_0_0_e1f381884eba28988d7feab39431e8d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa birliği, ab, kanser, kanserojen, makyaj, arsenik, i̇rlanda
avrupa birliği, ab, kanser, kanserojen, makyaj, arsenik, i̇rlanda
Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi
İrlandalı ünlü fenomen Suzanne Jackson'a ait makyaj markasının ürünlerinde, izin verilenin üzerinde arsenik tespit edildiği bildirildi. Ürünlerin raflardan kaldırıldığı, tüketicilere kullanılmaması uyarısı yapıldığı aktarıldı.
Avrupa Birliği’nin hızlı uyarı sistemi Safety Gate, İrlandalı fenomen Suzanne Jackson'ın kozmetik markası SOSU Cosmetics’e ait bir far paletinin tehlikeli bulunduğunu duyurdu. 'Peach Dreams' isimli göz farı paletinde, bazı renklerde yüksek oranda arsenik tespit edildiği belirtildi. Ürünlerin raflardan kaldırıldığı, tüketicilere kullanılmaması uyarısı yapıldığı aktarıldı.
Yapılan incelemelerde bazı tonlarda arsenik seviyesinin normal sınırların üzerinde olduğu aktarıldı. Raporda, arsenik için arseniğin kansere yol açabileceği, doğurganlığa zarar verebileceği ve uzun süreli kullanımda organlara zarar verebileceği bildirildi. Bu sonuçların ardından ürünün piyasadan acilen toplatıldığı açıklandı.
Markanın kurucusu Suzanne Jackson, İrlanda’nın en tanınan internet fenomenlerinden biri olarak biliniyor. Sosyal medya içerikleriyle ünlenen Jackson, daha sonra SOSU Cosmetics markasını kurarak güzellik sektörüne adım attı. Bugün markanın, İrlanda genelinde iki binden fazla mağazada satıldığı aktarıldı.
Ürün piyasadan kaldırıldı
AB güvenlik sisteminin uyarısının ardından, markanın ürünü raf ve internet satışından çektiği, tüketicilere ise kullanmamaları yönünde çağrı yaptığı ifade edildi. Yetkililerin, ürünü satın alanların iade süreçlerini takip edebileceğini aktardığı kaydedildi.