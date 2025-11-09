Türkiye
Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi
Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi
İrlandalı ünlü fenomen Suzanne Jackson'a ait makyaj markasının ürünlerinde, izin verilenin üzerinde arsenik tespit edildiği bildirildi. Ürünlerin raflardan... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin hızlı uyarı sistemi Safety Gate, İrlandalı fenomen Suzanne Jackson'ın kozmetik markası SOSU Cosmetics’e ait bir far paletinin tehlikeli bulunduğunu duyurdu. 'Peach Dreams' isimli göz farı paletinde, bazı renklerde yüksek oranda arsenik tespit edildiği belirtildi. Ürünlerin raflardan kaldırıldığı, tüketicilere kullanılmaması uyarısı yapıldığı aktarıldı.Ne kadar tehlikeli? Yapılan incelemelerde bazı tonlarda arsenik seviyesinin normal sınırların üzerinde olduğu aktarıldı. Raporda, arsenik için arseniğin kansere yol açabileceği, doğurganlığa zarar verebileceği ve uzun süreli kullanımda organlara zarar verebileceği bildirildi. Bu sonuçların ardından ürünün piyasadan acilen toplatıldığı açıklandı.Suzanne Jackson kim? Markanın kurucusu Suzanne Jackson, İrlanda’nın en tanınan internet fenomenlerinden biri olarak biliniyor. Sosyal medya içerikleriyle ünlenen Jackson, daha sonra SOSU Cosmetics markasını kurarak güzellik sektörüne adım attı. Bugün markanın, İrlanda genelinde iki binden fazla mağazada satıldığı aktarıldı.Ürün piyasadan kaldırıldı AB güvenlik sisteminin uyarısının ardından, markanın ürünü raf ve internet satışından çektiği, tüketicilere ise kullanmamaları yönünde çağrı yaptığı ifade edildi. Yetkililerin, ürünü satın alanların iade süreçlerini takip edebileceğini aktardığı kaydedildi.
Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi

14:49 09.11.2025
© AAmakyaj malzemesi, kozmetik
makyaj malzemesi, kozmetik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2025
© AA
Abone ol
İrlandalı ünlü fenomen Suzanne Jackson'a ait makyaj markasının ürünlerinde, izin verilenin üzerinde arsenik tespit edildiği bildirildi. Ürünlerin raflardan kaldırıldığı, tüketicilere kullanılmaması uyarısı yapıldığı aktarıldı.
Avrupa Birliği’nin hızlı uyarı sistemi Safety Gate, İrlandalı fenomen Suzanne Jackson'ın kozmetik markası SOSU Cosmetics’e ait bir far paletinin tehlikeli bulunduğunu duyurdu. 'Peach Dreams' isimli göz farı paletinde, bazı renklerde yüksek oranda arsenik tespit edildiği belirtildi. Ürünlerin raflardan kaldırıldığı, tüketicilere kullanılmaması uyarısı yapıldığı aktarıldı.

Ne kadar tehlikeli?

Yapılan incelemelerde bazı tonlarda arsenik seviyesinin normal sınırların üzerinde olduğu aktarıldı. Raporda, arsenik için arseniğin kansere yol açabileceği, doğurganlığa zarar verebileceği ve uzun süreli kullanımda organlara zarar verebileceği bildirildi. Bu sonuçların ardından ürünün piyasadan acilen toplatıldığı açıklandı.

Suzanne Jackson kim?

Markanın kurucusu Suzanne Jackson, İrlanda’nın en tanınan internet fenomenlerinden biri olarak biliniyor. Sosyal medya içerikleriyle ünlenen Jackson, daha sonra SOSU Cosmetics markasını kurarak güzellik sektörüne adım attı. Bugün markanın, İrlanda genelinde iki binden fazla mağazada satıldığı aktarıldı.

Ürün piyasadan kaldırıldı

AB güvenlik sisteminin uyarısının ardından, markanın ürünü raf ve internet satışından çektiği, tüketicilere ise kullanmamaları yönünde çağrı yaptığı ifade edildi. Yetkililerin, ürünü satın alanların iade süreçlerini takip edebileceğini aktardığı kaydedildi.
