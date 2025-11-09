https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/fenomenin-makyaj-urununde-arsenik-cikti-binlerce-urune-acil-toplatma-karari-verildi-1100842534.html

Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi

Fenomenin makyaj ürününde arsenik çıktı: Binlerce ürüne acil toplatma kararı verildi

Sputnik Türkiye

İrlandalı ünlü fenomen Suzanne Jackson'a ait makyaj markasının ürünlerinde, izin verilenin üzerinde arsenik tespit edildiği bildirildi. Ürünlerin raflardan... 09.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-09T14:49+0300

2025-11-09T14:49+0300

2025-11-09T14:49+0300

yaşam

avrupa birliği

ab

kanser

kanserojen

makyaj

arsenik

i̇rlanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/13/1042679495_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5c98ef3652e087cd66963edd0e13695c.jpg

Avrupa Birliği’nin hızlı uyarı sistemi Safety Gate, İrlandalı fenomen Suzanne Jackson'ın kozmetik markası SOSU Cosmetics’e ait bir far paletinin tehlikeli bulunduğunu duyurdu. 'Peach Dreams' isimli göz farı paletinde, bazı renklerde yüksek oranda arsenik tespit edildiği belirtildi. Ürünlerin raflardan kaldırıldığı, tüketicilere kullanılmaması uyarısı yapıldığı aktarıldı.Ne kadar tehlikeli? Yapılan incelemelerde bazı tonlarda arsenik seviyesinin normal sınırların üzerinde olduğu aktarıldı. Raporda, arsenik için arseniğin kansere yol açabileceği, doğurganlığa zarar verebileceği ve uzun süreli kullanımda organlara zarar verebileceği bildirildi. Bu sonuçların ardından ürünün piyasadan acilen toplatıldığı açıklandı.Suzanne Jackson kim? Markanın kurucusu Suzanne Jackson, İrlanda’nın en tanınan internet fenomenlerinden biri olarak biliniyor. Sosyal medya içerikleriyle ünlenen Jackson, daha sonra SOSU Cosmetics markasını kurarak güzellik sektörüne adım attı. Bugün markanın, İrlanda genelinde iki binden fazla mağazada satıldığı aktarıldı.Ürün piyasadan kaldırıldı AB güvenlik sisteminin uyarısının ardından, markanın ürünü raf ve internet satışından çektiği, tüketicilere ise kullanmamaları yönünde çağrı yaptığı ifade edildi. Yetkililerin, ürünü satın alanların iade süreçlerini takip edebileceğini aktardığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cocuk-urunlerinde-gida-boyasi-alarmi-bes-urunden-birinde-tehlike-tespit-edildi-1100815959.html

i̇rlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, kanser, kanserojen, makyaj, arsenik, i̇rlanda