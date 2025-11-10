https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bein-sportsun-binasina-silahli-kisi-girdi-polislerin-ikna-calismalari-suruyor-1100859457.html
BeIN Sports'un binasında panik anları: Silahlı şüpheli gözaltına alındı
BeIN Sports’un binasında panik anları: Silahlı şüpheli gözaltına alındı
Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı bir kişi girdi. Müzakere ekibinin müdahalesiyle şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı. Silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtinde bulunan BeIN Sports televizyon binasında öğle saatlerinde silahlı bir kişi paniğe yol açtı. Hürriyet'te yer alan habere göre, binada silah sesi duyulmadı. Şüphelinin elinde silahla bağırarak içeri girdiği belirtildi.Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, silahlı kişinin BeIN Sports çalışanlarından birinin eşi olduğu iddia edildi. Sabah'ın haberine göre ise alkollü olduğu değerlendirilen şüphelinin, içeri girer girmez "Güntekin Onay'la konuşmak istiyorum" dediği öğrenildi.Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli, silahıyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.
12:24 10.11.2025 (güncellendi: 13:07 10.11.2025)
Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu BeIN Sports’un İstanbul Ayazağa’daki televizyon binasına silahlı bir kişi girdi. Müzakere ekibinin müdahalesiyle şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı. Silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtinde bulunan BeIN Sports televizyon binasında öğle saatlerinde silahlı bir kişi paniğe yol açtı. Hürriyet'te yer alan habere göre, binada silah sesi duyulmadı. Şüphelinin elinde silahla bağırarak içeri girdiği belirtildi.
Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, silahlı kişinin BeIN Sports çalışanlarından birinin eşi olduğu iddia edildi. Sabah'ın haberine göre ise alkollü olduğu değerlendirilen şüphelinin, içeri girer girmez "Güntekin Onay'la konuşmak istiyorum" dediği öğrenildi.
Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli, silahıyla birlikte gözaltına alındı.
Şüphelinin kullandığı silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.