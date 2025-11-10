https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/akomdan-istanbul-icin-uyari-bu-gece-basliyor-1100857993.html

AKOM’dan İstanbul için uyarı: Bu gece başlıyor

AKOM’dan İstanbul için uyarı: Bu gece başlıyor

10.11.2025

İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu.Yağış bu gece başlıyor, cuma gününe kadar sürecekAKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul’da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir.”AKOM, yağışın etkili olacağı saatlerde toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak vatandaşların planlarını buna göre yapması gerektiğini vurguladı.Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyorAKOM’un tahminlerine göre, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.Açıklamada şu bilgilere yer verildi:“Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16–18°C civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14°C civarında olması tahmin edilmektedir.”

türki̇ye

i̇stanbul

