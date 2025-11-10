https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bati-medyasi-ukrayna-alman-leopard-tanklarini-reddetti-1100854147.html
Batı medyası: Ukrayna, Alman Leopard tanklarını reddetti
Almanya'nın, Ukrayna'nın reddettiği Leopard 2A6 tanklarını Brezilya'ya teklif edeceği belirtildi.
Brezilyalı Technologia&Defensa portalı, ulusal ordu kaynaklarından aktardığı haberde, Kiev rejiminin reddettiği Alman Leopard 2A6 tanklarının Brezilya ordusuna teklif edileceğini bildirdi.Portalın yazısında, “Almanya hükümeti, Alman ordusunun stratejik stoklarından alınan ve KNDS şirketi tarafından onarılan 65 adet Leopard 2A6 ana muharebe tankı ve 78 adet Marder 1A5 piyade muharebe aracı önerecek” ifadesini kullandı.Ukrayna'ya devredildikten sonra Almanya'daki depolarda modernizasyona tabi olmayan 68 adet yıpranmış Leopard 2A6 tankının kaldığı bildirilirken Kiev rejiminin bu tankları reddettiği, ancak bunun resmi olarak doğrulanmadığı kaydedildi.
Almanya’nın, Ukrayna'nın reddettiği Leopard 2A6 tanklarını Brezilya'ya teklif edeceği belirtildi.
Brezilyalı Technologia&Defensa portalı, ulusal ordu kaynaklarından aktardığı haberde, Kiev rejiminin reddettiği Alman Leopard 2A6 tanklarının Brezilya ordusuna teklif edileceğini bildirdi.
Portalın yazısında, “Almanya hükümeti, Alman ordusunun stratejik stoklarından alınan ve KNDS şirketi tarafından onarılan 65 adet Leopard 2A6 ana muharebe tankı ve 78 adet Marder 1A5 piyade muharebe aracı önerecek” ifadesini kullandı.
Ukrayna'ya devredildikten sonra Almanya'daki depolarda modernizasyona tabi olmayan 68 adet yıpranmış Leopard 2A6 tankının kaldığı bildirilirken Kiev rejiminin bu tankları reddettiği, ancak bunun resmi olarak doğrulanmadığı kaydedildi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.