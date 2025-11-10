Türkiye
Batı medyası: New York, Ulusal Muhafızlar'ın şehre girmesine hazırlanıyor
Batı medyası: New York, Ulusal Muhafızlar’ın şehre girmesine hazırlanıyor
New York yetkililerinin, ABD Başkanı Trump'ın emriyle ABD Ulusal Muhafız güçlerinin şehre girmesine hazırlandığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazanmasına tepki olarak New York’a Ulusal Muhafızları sürmesi bekleniyor.Politico’un haberinde, “Birkaç üst düzey seçilmiş yetkilinin ifadesine göre, New York'un önde gelen birçok kamu görevlisi, birkaç hafta boyunca Trump'ın Ulusal Muhafız veya diğer federal ajanları New York'a göndermesi olasılığını değerlendirmek için kapalı kapılar ardında bir araya geldi” ifadesine yer verildi.Trump’ın, Mamdani'nin New York belediye başkanı seçilmesine verebileceği tepki konusunda endişelenen Vali Kathy Hochul’un sanal bir operasyon merkezi kurduğu ve bir dizi toplantı düzenlediği bildirildi.New York Eyaleti İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi Direktörü Jackie Bray, “Amacımız önlemek. Önleyemezsek de en azından geciktirebilmek” diye konuştu.Müslüman ve demokratik sosyalist Zohran Mamdani, New York’un yeni belediye başkanı seçildi. Mamdani, ucuz ürünler satan mağazalar açılmasını, şehirdeki konut kiralarının dondurulmasını ve otobüs ücretlerinin kaldırılmasını savunuyor. Mamdani'yi komünist olarak nitelendiren Başkan Trump, New York'a federal yardımın kesileceğini vaat etti.
Batı medyası: New York, Ulusal Muhafızlar’ın şehre girmesine hazırlanıyor

07:57 10.11.2025
New York yetkililerinin, ABD Başkanı Trump'ın emriyle ABD Ulusal Muhafız güçlerinin şehre girmesine hazırlandığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazanmasına tepki olarak New York’a Ulusal Muhafızları sürmesi bekleniyor.
Politico’un haberinde, “Birkaç üst düzey seçilmiş yetkilinin ifadesine göre, New York'un önde gelen birçok kamu görevlisi, birkaç hafta boyunca Trump'ın Ulusal Muhafız veya diğer federal ajanları New York'a göndermesi olasılığını değerlendirmek için kapalı kapılar ardında bir araya geldi” ifadesine yer verildi.
Trump’ın, Mamdani'nin New York belediye başkanı seçilmesine verebileceği tepki konusunda endişelenen Vali Kathy Hochul’un sanal bir operasyon merkezi kurduğu ve bir dizi toplantı düzenlediği bildirildi.
New York Eyaleti İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi Direktörü Jackie Bray, “Amacımız önlemek. Önleyemezsek de en azından geciktirebilmek” diye konuştu.
Müslüman ve demokratik sosyalist Zohran Mamdani, New York’un yeni belediye başkanı seçildi. Mamdani, ucuz ürünler satan mağazalar açılmasını, şehirdeki konut kiralarının dondurulmasını ve otobüs ücretlerinin kaldırılmasını savunuyor. Mamdani'yi komünist olarak nitelendiren Başkan Trump, New York'a federal yardımın kesileceğini vaat etti.

Trump, geçen Eylül ayında, New York, Chicago, Memphis ve New Orleans'ta suçla mücadele için ulusal muhafızları devreye sokmayı planladığını açıklamıştı.

