https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/bati-medyasi-new-york-ulusal-muhafizlarin-sehre-girmesine-hazirlaniyor-1100853526.html
Batı medyası: New York, Ulusal Muhafızlar’ın şehre girmesine hazırlanıyor
Batı medyası: New York, Ulusal Muhafızlar’ın şehre girmesine hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
New York yetkililerinin, ABD Başkanı Trump'ın emriyle ABD Ulusal Muhafız güçlerinin şehre girmesine hazırlandığı belirtildi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T07:57+0300
2025-11-10T07:57+0300
2025-11-10T07:58+0300
dünya
abd
new york
politico
donald trump
zohran mamdani
kathy hochul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101478/67/1014786748_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_216207b9087feafa2c8d1ef83bc0f156.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazanmasına tepki olarak New York’a Ulusal Muhafızları sürmesi bekleniyor.Politico’un haberinde, “Birkaç üst düzey seçilmiş yetkilinin ifadesine göre, New York'un önde gelen birçok kamu görevlisi, birkaç hafta boyunca Trump'ın Ulusal Muhafız veya diğer federal ajanları New York'a göndermesi olasılığını değerlendirmek için kapalı kapılar ardında bir araya geldi” ifadesine yer verildi.Trump’ın, Mamdani'nin New York belediye başkanı seçilmesine verebileceği tepki konusunda endişelenen Vali Kathy Hochul’un sanal bir operasyon merkezi kurduğu ve bir dizi toplantı düzenlediği bildirildi.New York Eyaleti İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi Direktörü Jackie Bray, “Amacımız önlemek. Önleyemezsek de en azından geciktirebilmek” diye konuştu.Müslüman ve demokratik sosyalist Zohran Mamdani, New York’un yeni belediye başkanı seçildi. Mamdani, ucuz ürünler satan mağazalar açılmasını, şehirdeki konut kiralarının dondurulmasını ve otobüs ücretlerinin kaldırılmasını savunuyor. Mamdani'yi komünist olarak nitelendiren Başkan Trump, New York'a federal yardımın kesileceğini vaat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/rdif-baskani-dmitriyev-bbcnin-yeni-yonetimi-eskisinden-daha-iyi-olmayabilir-1100852973.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101478/67/1014786748_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6254680285651b8aa4c5868251ea5812.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, new york, politico, donald trump, zohran mamdani, kathy hochul
abd, new york, politico, donald trump, zohran mamdani, kathy hochul
Batı medyası: New York, Ulusal Muhafızlar’ın şehre girmesine hazırlanıyor
07:57 10.11.2025 (güncellendi: 07:58 10.11.2025)
New York yetkililerinin, ABD Başkanı Trump'ın emriyle ABD Ulusal Muhafız güçlerinin şehre girmesine hazırlandığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Demokrat aday Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazanmasına tepki olarak New York’a Ulusal Muhafızları sürmesi bekleniyor.
Politico’un haberinde, “Birkaç üst düzey seçilmiş yetkilinin ifadesine göre, New York'un önde gelen birçok kamu görevlisi, birkaç hafta boyunca Trump'ın Ulusal Muhafız veya diğer federal ajanları New York'a göndermesi olasılığını değerlendirmek için kapalı kapılar ardında bir araya geldi” ifadesine yer verildi.
Trump’ın, Mamdani'nin New York belediye başkanı seçilmesine verebileceği tepki konusunda endişelenen Vali Kathy Hochul’un sanal bir operasyon merkezi kurduğu ve bir dizi toplantı düzenlediği bildirildi.
New York Eyaleti İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi Direktörü Jackie Bray, “Amacımız önlemek. Önleyemezsek de en azından geciktirebilmek” diye konuştu.
Müslüman ve demokratik sosyalist Zohran Mamdani, New York’un yeni belediye başkanı seçildi. Mamdani, ucuz ürünler satan mağazalar açılmasını, şehirdeki konut kiralarının dondurulmasını ve otobüs ücretlerinin kaldırılmasını savunuyor. Mamdani'yi komünist olarak nitelendiren Başkan Trump, New York'a federal yardımın kesileceğini vaat etti.
Trump, geçen Eylül ayında, New York, Chicago, Memphis ve New Orleans'ta suçla mücadele için ulusal muhafızları devreye sokmayı planladığını açıklamıştı.