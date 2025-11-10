https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/balikesirdeki-pes-pese-depremler-sonrasi-gelenbe-fayi-uyarisi-69luk-deprem-uretebilir--1100854806.html

Balıkesir'deki peş peşe depremler sonrası 'Gelenbe Fayı' uyarısı: '6.9'luk deprem üretebilir'

Balıkesir'deki peş peşe depremler sonrası 'Gelenbe Fayı' uyarısı: '6.9'luk deprem üretebilir'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece yarısı ve sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi...

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01.06’da ve sabah 05.48’de 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.Prof. Dr. Ercan: Gelenbe kırığı dikkatle izlenmeliDeprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki sarsıntıların “Gelenbe kırığı” açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.Ercan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:“10 Ağustos ve 27 Ekim’deki depremler sonrası oluşan kırık boyu yaklaşık 20 kilometre.Artçı depremler kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda uzanan Demyan kırığı boyunca gelişiyor.Son depremlerin kuzeydoğuda meydana gelmiş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir.Bu kırık yürürse Balıkesir il merkezi etkilenebilir.”Prof. Dr. Tüysüz: 6,5–6,9 arası deprem üretme potansiyeline sahipBir diğer deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de depremlerin odaklandığı bölgeye dikkat çekti.Tüysüz, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Sındırgı’daki 4,4’lük deprem, öncekilerden farklı olarak Gelenbe fayı üzerinde görülüyor.Gelenbe fayı, 6,5–6,9 arası deprem üretme potansiyeline sahip, kuzey-güney uzanımlı kollardan oluşur. Fay çözüm verisi kısa süre sonra çıkacak ve durum daha net anlaşılacaktır.”

