Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 13,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.