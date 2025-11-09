https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/balikesir-sindirgida-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100842885.html
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 11:58'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T12:10+0300
2025-11-09T12:10+0300
2025-11-09T12:10+0300
son depremler
afad
sındırgı
deprem
deprem son dakika
AFAD verilerine göre 4.5 büyüklüğünde depremin merkez üssü Sındırgı. Depremin derinliği ise 7.14 km olarak açıklandı.
2025
AFAD verilerine göre 4.5 büyüklüğünde depremin merkez üssü Sındırgı. Depremin derinliği ise 7.14 km olarak açıklandı.