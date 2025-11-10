https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/apartman-bosluguna-atilan-yeni-dogan-bebek-hastaneye-kaldirildi-durumu-ciddiyetini-koruyor-1100852140.html
Apartman boşluğuna atılan yeni doğan bebek hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddiyetini koruyor
Apartman boşluğuna atılan yeni doğan bebek hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddiyetini koruyor
Sputnik Türkiye
Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna atılan yeni doğan bebek, hastanede tedavi altına alındı. Bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T07:42+0300
2025-11-10T07:42+0300
2025-11-10T07:42+0300
türki̇ye
kütahya
türkiye
apartman
yenidoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100853124_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_8e7daac3dc9b9113cb1c5654974b8562.jpg
Kütahya'nın İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.İddialara göre hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/yenidogan-cetesi-arastirma-komisyonunun-taslak-raporuna-sputnik-ulasti-denetim-techizat-ve-personel-1100821817.html
türki̇ye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100853124_787:0:3427:1980_1920x0_80_0_0_54c5f1437d85386ddb9018a2f4dbea45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kütahya, türkiye, apartman, yenidoğan
kütahya, türkiye, apartman, yenidoğan
Apartman boşluğuna atılan yeni doğan bebek hastaneye kaldırıldı: Durumu ciddiyetini koruyor
Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna atılan yeni doğan bebek, hastanede tedavi altına alındı. Bebeğin durumu ciddiyetini koruyor.
Kütahya'nın İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.
İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.
Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İddialara göre hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.