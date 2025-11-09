Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Kozmetik fabrikasındaki yangında fabrika sahibi yakalandı, oğlu aranıyor
Kozmetik fabrikasındaki yangında fabrika sahibi yakalandı, oğlu aranıyor
6 kişinin yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasındaki yangınla ilişkili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen fabrika yangınını araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili 7 personelin açığa alındığını bildirdi.Öte yandan 6 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O. kaçmaya hazırlanırken yakalandı, oğlu ise her yerde aranıyor.Ne olmuştu?Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Patlama ihtimali araştırılıyorYangının çıkış nedenine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre yangının, depodaki parfüm ve kimyasal maddelerin parlamasıyla hızla büyüdüğü değerlendiriliyor.Olay yerinde kimyasal madde kaynaklı patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmalarına devam etti.
Kozmetik fabrikasındaki yangında fabrika sahibi yakalandı, oğlu aranıyor

09:28 09.11.2025
Dilovası kozmetik fabrikası yangını
Dilovası kozmetik fabrikası yangını
© AA / İbrahim Yozoğlu
6 kişinin yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasındaki yangınla ilişkili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O. kaçmaya hazırlanırken yakalandığı, oğlunun ise her yerde arandığı ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen fabrika yangınını araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili 7 personelin açığa alındığını bildirdi.
Öte yandan 6 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O. kaçmaya hazırlanırken yakalandı, oğlu ise her yerde aranıyor.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Patlama ihtimali araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre yangının, depodaki parfüm ve kimyasal maddelerin parlamasıyla hızla büyüdüğü değerlendiriliyor.
Olay yerinde kimyasal madde kaynaklı patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmalarına devam etti.
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2025
TÜRKİYE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin açıklama: '7 personel açığa alındı'
Dün, 22:24
