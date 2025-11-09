https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kozmetik-fabrikasindaki-yanginda-fabrika-sahibi-yakalandi-oglu-araniyor-1100838561.html

Kozmetik fabrikasındaki yangında fabrika sahibi yakalandı, oğlu aranıyor

6 kişinin yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasındaki yangınla ilişkili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen fabrika yangınını araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili 7 personelin açığa alındığını bildirdi.Öte yandan 6 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O. kaçmaya hazırlanırken yakalandı, oğlu ise her yerde aranıyor.Ne olmuştu?Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Patlama ihtimali araştırılıyorYangının çıkış nedenine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre yangının, depodaki parfüm ve kimyasal maddelerin parlamasıyla hızla büyüdüğü değerlendiriliyor.Olay yerinde kimyasal madde kaynaklı patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmalarına devam etti.

