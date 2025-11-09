https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kozmetik-fabrikasindaki-yanginda-fabrika-sahibi-yakalandi-oglu-araniyor-1100838561.html
Kozmetik fabrikasındaki yangında fabrika sahibi yakalandı, oğlu aranıyor
Kozmetik fabrikasındaki yangında fabrika sahibi yakalandı, oğlu aranıyor
Sputnik Türkiye
6 kişinin yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasındaki yangınla ilişkili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T09:28+0300
2025-11-09T09:28+0300
2025-11-09T09:28+0300
türki̇ye
dilovası
kocaeli cumhuriyet başsavcılığı
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100838706_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_61db051b493c83d4c3855f8fde86d0b2.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen fabrika yangınını araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili 7 personelin açığa alındığını bildirdi.Öte yandan 6 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O. kaçmaya hazırlanırken yakalandı, oğlu ise her yerde aranıyor.Ne olmuştu?Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Patlama ihtimali araştırılıyorYangının çıkış nedenine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre yangının, depodaki parfüm ve kimyasal maddelerin parlamasıyla hızla büyüdüğü değerlendiriliyor.Olay yerinde kimyasal madde kaynaklı patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmalarına devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligindan-kocaelideki-fabrika-yanginina-iliskin-aciklama-7-personel-1100837465.html
türki̇ye
dilovası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100838706_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b96ece9db49ed8188cc68a57084dd745.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dilovası, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, yangın
dilovası, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, yangın
Kozmetik fabrikasındaki yangında fabrika sahibi yakalandı, oğlu aranıyor
6 kişinin yaşamını yitirdiği Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasındaki yangınla ilişkili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O. kaçmaya hazırlanırken yakalandığı, oğlunun ise her yerde arandığı ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen fabrika yangınını araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili 7 personelin açığa alındığını bildirdi.
Öte yandan 6 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika sahibi K.O. kaçmaya hazırlanırken yakalandı, oğlu ise her yerde aranıyor.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm imalathanesinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Patlama ihtimali araştırılıyor
Yangının çıkış nedenine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. İlk incelemelere göre yangının, depodaki parfüm ve kimyasal maddelerin parlamasıyla
hızla büyüdüğü değerlendiriliyor.
Olay yerinde kimyasal madde kaynaklı patlama riski nedeniyle itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmalarına devam etti.