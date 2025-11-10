https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-vizesinde-yeni-duzenleme-kilo-ve-saglik-sorunu-olanlarin-basvurulari-reddedilebilecek-1100859559.html

ABD vizesinde yeni düzenleme: Kilo ve sağlık sorunu olanların başvuruları reddedilebilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği yeni bir talimatla, vize başvurularında sağlık durumuna ilişkin değerlendirme kriterlerini genişletti. Ayrıntılar haberde...

Yeni düzenlemeye göre, belirli sağlık sorunlarına sahip kişilerin vize başvuruları, ABD sağlık sistemine ‘mali yük oluşturabilecekleri’ gerekçesiyle reddedilebilecek. Talimat yazısında, "Başvuru sahibinin sağlık durumunu dikkate almanız gerekmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, kanserler, diyabet, metabolik ve nörolojik rahatsızlıklar ile akıl sağlığı sorunları yüksek maliyetli tedavi gerektirebilir" ifadeleri yer aldı.Obezite de kapsama alınabilirBelgede ayrıca obezitenin de bu kapsama alınabileceği belirtildi. Obezitenin astım, uyku apnesi ve yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarla ilişkilendirilebileceği, bu durumların da uzun süreli ve masraflı tedaviler gerektirebileceği kaydedildi.‘Pek çok soruna yol açabilir’Göçmenlik hukuku uzmanı Sophia Genovese, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bu değişikliğin halihazırda mevcut olan sağlık değerlendirmesinin kapsamını ciddi şekilde genişlettiğini belirtti ve ekledi:Trump'ın ilaçlarla ilgili açıklamasıDüzenleme, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ilaç şirketiyle yaptığı ve ‘şişman aşısı’ ifadeleri ile tanımladığı anlaşmayı duyurmasının hemen ardından gerçekleşti.Anlaşmaya göre, Amerika’da popüler kilo verme ilaçları ‘Ozempic’ ve ‘Zepbound’un fiyatı ülkede yaklaşık 150 dolara düşürülecek. Bu ilaçlar şu anda aylık 350 dolar civarında satılıyor.Trump, duyurusu sırasında kilo verme ilacını kullanırken iletişim ekibinden Steve Cheung’u işaret ederek, “Steve nerede? Burada mı? Beyaz Saray’ın halkla ilişkiler sorumlusu, o kullanıyor” demişti.

