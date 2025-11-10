ABD vizesinde yeni düzenleme: Kilo ve sağlık sorunu olanların başvuruları reddedilebilecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-vizesinde-yeni-duzenleme-kilo-ve-saglik-sorunu-olanlarin-basvurulari-reddedilebilecek-1100859559.html
ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği yeni bir talimatla, vize başvurularında sağlık durumuna ilişkin değerlendirme kriterlerini genişletti. Ayrıntılar haberde...
2025-11-10T12:34+0300
2025-11-10T12:34+0300
2025-11-10T12:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099576849_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c25640c3221ad9b46b65c2f0a24b070f.jpg
Yeni düzenlemeye göre, belirli sağlık sorunlarına sahip kişilerin vize başvuruları, ABD sağlık sistemine ‘mali yük oluşturabilecekleri’ gerekçesiyle reddedilebilecek. Talimat yazısında, "Başvuru sahibinin sağlık durumunu dikkate almanız gerekmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, kanserler, diyabet, metabolik ve nörolojik rahatsızlıklar ile akıl sağlığı sorunları yüksek maliyetli tedavi gerektirebilir" ifadeleri yer aldı.Obezite de kapsama alınabilirBelgede ayrıca obezitenin de bu kapsama alınabileceği belirtildi. Obezitenin astım, uyku apnesi ve yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarla ilişkilendirilebileceği, bu durumların da uzun süreli ve masraflı tedaviler gerektirebileceği kaydedildi.‘Pek çok soruna yol açabilir’Göçmenlik hukuku uzmanı Sophia Genovese, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bu değişikliğin halihazırda mevcut olan sağlık değerlendirmesinin kapsamını ciddi şekilde genişlettiğini belirtti ve ekledi:Trump'ın ilaçlarla ilgili açıklamasıDüzenleme, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ilaç şirketiyle yaptığı ve ‘şişman aşısı’ ifadeleri ile tanımladığı anlaşmayı duyurmasının hemen ardından gerçekleşti.Anlaşmaya göre, Amerika’da popüler kilo verme ilaçları ‘Ozempic’ ve ‘Zepbound’un fiyatı ülkede yaklaşık 150 dolara düşürülecek. Bu ilaçlar şu anda aylık 350 dolar civarında satılıyor.Trump, duyurusu sırasında kilo verme ilacını kullanırken iletişim ekibinden Steve Cheung’u işaret ederek, “Steve nerede? Burada mı? Beyaz Saray’ın halkla ilişkiler sorumlusu, o kullanıyor” demişti.
ABD vizesinde yeni düzenleme: Kilo ve sağlık sorunu olanların başvuruları reddedilebilecek
12:34 10.11.2025 (güncellendi: 12:57 10.11.2025)
ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği yeni bir talimatla, vize başvurularında sağlık durumuna ilişkin değerlendirme kriterlerini genişletti. Düzenleme, Trump’ın ‘zayıflama aşısı’ açıklamasından birkaç gün sonra geldi.
Yeni düzenlemeye göre, belirli sağlık sorunlarına sahip kişilerin vize başvuruları, ABD sağlık sistemine ‘mali yük oluşturabilecekleri’ gerekçesiyle reddedilebilecek.
Talimat yazısında, "Başvuru sahibinin sağlık durumunu dikkate almanız gerekmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, kanserler, diyabet, metabolik ve nörolojik rahatsızlıklar ile akıl sağlığı sorunları yüksek maliyetli tedavi gerektirebilir" ifadeleri yer aldı.
Obezite de kapsama alınabilir
Belgede ayrıca obezitenin de bu kapsama alınabileceği belirtildi. Obezitenin astım, uyku apnesi ve yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarla ilişkilendirilebileceği, bu durumların da uzun süreli ve masraflı tedaviler gerektirebileceği kaydedildi.
Yeni uygulama, vize mülakatlarında başvuru sahiplerinin söz konusu sağlık koşulları nedeniyle kamu yardımı veya uzun dönemli devlet destekli tedaviye ihtiyaç duyup duymayacaklarının da değerlendirilmesini öngörüyor.
‘Pek çok soruna yol açabilir’
Göçmenlik hukuku uzmanı Sophia Genovese, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bu değişikliğin halihazırda mevcut olan sağlık değerlendirmesinin kapsamını ciddi şekilde genişlettiğini belirtti ve ekledi:
Bulaşıcı hastalıklar için zaten sağlık taraması yapılıyordu. Ancak kişinin diyabet geçmişi ya da kalp sağlığı üzerinden bu kadar geniş bir değerlendirme yapılması başvurular sırasında pek çok soruna yol açabilir.
Trump'ın ilaçlarla ilgili açıklaması
Düzenleme, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ilaç şirketiyle yaptığı ve ‘şişman aşısı’ ifadeleri ile tanımladığı anlaşmayı duyurmasının hemen ardından gerçekleşti.
Anlaşmaya göre, Amerika’da popüler kilo verme ilaçları ‘Ozempic’ ve ‘Zepbound’un fiyatı ülkede yaklaşık 150 dolara düşürülecek. Bu ilaçlar şu anda aylık 350 dolar civarında satılıyor.
Trump, duyurusu sırasında kilo verme ilacını kullanırken iletişim ekibinden Steve Cheung’u işaret ederek, “Steve nerede? Burada mı? Beyaz Saray’ın halkla ilişkiler sorumlusu, o kullanıyor” demişti.